ODTÜ, Çankaya ve Başkent Üniversitelerinin mühendislik bölümü öğrencileri, NASA tarafından desteklenen dünya çapındaki en prestijli model uydu yarışması CANSAT'ta ilk 40 üniversite içine girerek finalde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Öğrencilerin oluşturduğu takımlar, yarışmanın final ayağında ABD'nin Teksas eyaletine giderek uydu prototiplerini roketlerle gökyüzüne fırlatacak.

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mücahit Taşdemir, şöyle konuştu:

"Hayalimizi gerçekleştirmek için yola çıktığımız ekibimize GÖKSAT adını verdik ve uydumuzu göğe fırlatmanın hayalini yaşıyoruz."

Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Eyüp Koçak ise, "Yarışmanın maddi değil ama oldukça büyük manevi bir ödülü var. Üniversite olarak dünya çapında tanınma şansına sahip oluyorsunuz" dedi.

Kaynak: AA