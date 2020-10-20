Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Türkiye'nin Otomobili paylaşımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretileceğini söyleyerek, "Batarya teknolojilerinde ülkemizde yeni kabiliyetler oluşacak, dışa bağımlılık azalacak" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, Türkiye'nin Otomobili'nin temel bileşenlerinden biri olan bataryanın üretimi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'in seçilmesine ilişkin paylaşım yaptı.
Atılan adımın önemine dikkat çeken Varank, "Türkiye'nin Otomobili'nin batarya modülü ve paketi, Farasis ile birlikte Türkiye'de üretilecek. Böylece, batarya teknolojilerinde ülkemizde yeni kabiliyetler oluşacak, dışa bağımlılık azalacak ve mobilite ekosistemi hızla gelişecek. Hayırlı olsun" sözlerine yer verdi.
Türkiye'nin Otomobili'nin batarya modülü ve paketi, #Farasis ile birlikte Türkiye'de üretilecek.— Mustafa Varank (@varank) October 20, 2020
Böylece:
- Batarya teknolojilerinde ülkemizde yeni kabiliyetler oluşacak
- Dışa bağımlılık azalacak
- Mobilite ekosistemi hızla gelişecek
Hayırlı olsun! pic.twitter.com/lnqj4XorGq
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