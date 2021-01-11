Rekabet Kurulu, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma açıldı.

Açıklamada, Rekabetin Korunması Kanunu'nun ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı belirtildi.

Alınan kararda uygulamaların, soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalinin haiz olduğu belirtildi.

8 Şubat'a kadar veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunun bildirmesi gerektiğine karar verildi.

Kurum bildirimin yapılmaması halinde idari para cezası verebilir.