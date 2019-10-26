Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında ortaokul öğrencileri, öğretmenleriyle proje hazırladı.

Atık yağları kimyasal işlemden geçirdikten sonra biyodizele dönüştüren öğrenciler, elde edilen ürünü merkezdeki laboratuvarlarda kullanılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Proje koordinatörü öğretmen Ayşe Türk, atık kızartma yağlarını değerlendirmek için öğrencilerle çalışma yaptıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Atıkların çevreye büyük zararı olduğunu vurgulayan Türk, şöyle konuştu:

"Dünyamızı kirletmek istemiyoruz. Bu sebeple kızartma yağlarından biyodizel yapmaya karar verdik. Projemize başladık ve başardığımız için çok mutluyuz. Biyodizeli uygun filtreleme yönetimiyle araçlarımızda kullanabiliriz. Böylelikle daha az petrol tüketiriz. Üreten bir toplum olabiliriz. Enerji verimliliğini artırmamız gerekiyor."

[Fotoğraf: AA]

"Çevre bilinci oluşturmakta öncü olabiliriz"

8. sınıf öğrencisi Ada Selin Önal ise çevre dostu insanlar olarak çevreye yararlı projeler yapmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu proje sayesinde birçok canlının belki ömrü uzayacak. Küresel ısınmadan dolayı dünyamız çok büyük bir tehditle karşı karşıya. Bu proje sayesinde belki de hava kirliliğini azaltarak dünyamızda ülkemizde çevre bilinci oluşturmakta öncü olabiliriz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Öğrencilerden Aynur Bayraç ise, "Bu projede kullandığımız bir yağı tekrar kullanma imkanı buluyoruz. Doğaya normalden daha az zarar veriyor. Projeyi yaptığımıza çok sevindim" diye konuştu.

Kaynak: AA