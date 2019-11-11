Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Merkür, Güneş ile Dünya'nın arasından geçiyor.

Antalya'da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, bir etkinlikle bu gök olayını halkla buluşturuyor.

Merkür'ün Güneş önünden geçişi başladı. https://t.co/SgBOsgOaLA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 11, 2019

Sonraki geçiş 13 Kasım 2032'de

Bir sonraki geçiş 13 Kasım 2032 yılında gerçekleşecek.

Merkür'ün güneş diski önünden geçişi yaklaşık 5,5 saat sürecek.

TÜBİTAK'tan uyarı

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, Güneş'e doğrudan bakıldığında göz retinasının ciddi şekilde zarar göreceği uyarısı yapıldı.

Geçişin izlenmesi için Güneş diskine doğrudan bakılması veya özel koruyucu filtresi bulunmayan optik cihazlarla (teleskop, dürbün gibi) bakılmasının gözde körlüğe neden olabileceği, özel filtre donanımına sahip optik cihazlarla (teleskop, dürbün gibi) izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: TRT Haber