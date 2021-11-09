İngiltere Meteoroloji Kurumunun (Met Office) yayımladığı araştırmada, sıcaklık artışının 2 santigrat dereceye ulaşması durumunda, ölümcül ısı ve nem kombinasyonu olan aşırı sıcaklık stresinden etkilenen bölgelerdeki insan sayısının yaklaşık 15 kat artabileceği uyarısında bulunuldu.

Aşırı sıcaklık stresinden etkilenen bölgelerde yaşayan insan sayısının halihazırda 68 milyondan yaklaşık 1 milyara yükselebileceği belirtilen araştırmada, 4 santigrat derecelik bir artışın ise dünya nüfusunun neredeyse yarısını etkileyebileceği söyleniyor.

Glasgow'da devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda yayımlanan araştırmaya göre, küresel sıcaklıkların artması durumunda geniş alanlarda nehir taşması, orman yangını riski, kuraklık ve gıda güvensizliği de öngörülüyor.

En çok etkilenen yerler Brezilya ve Etiyopya

Araştırmayı yürütenlerden Dr. Andy Wiltshire, şiddetli iklim değişikliğinin birçok bölgeyi etkileyeceğine dikkat çekerek, Brezilya ve Etiyopya'nın en çok etkilenen yerler arasında olacağını söyledi.

Wiltshire, "İklim etkilerinden herhangi biri geleceğe dair korkunç bir vizyon sunuyor. İklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınmak istiyorsak, hızlı emisyon azaltımları gerekiyor" dedi.

Met Office Hadley Merkezi Direktörü Profesör Albert Klein Tank da, İngiltere ve Avrupa dahil dünyanın tüm bölgelerinin iklim değişikliğinden etkilenmeye devam etmesinin beklendiğini anlattı.

Araştırmanın bir kısmına öncülük eden Prof. Richard Betts, "Isınma seviyesi ne kadar yüksek olursa, insanların yaşamlarına yönelik riskler de o kadar şiddetli ve yaygın olur" denildi.