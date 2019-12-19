Google ve bağlı servislerine erişim sabah saatlerinde durdu. Milyonlarca internet kullanıcısı, YouTube ve Gmail gibi sitelere erişim sorunu yaşadı.

Kullanıcılar sunucu hatasıyla karşılaştı, önemli bilgilerinin olduğu servislere uzun süre giriş sağlayamadı.

Google Cloud Platformundan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Bulgaristan'daki ağ üzerinde yönlendirilmiş olan trafikte yaşanan birden fazla eş zamanlı fiber kesintisi sorununun, bu bölgede yaşanan kesintiden etkilenen tüm kullanıcılar için Türkiye saati ile 13.36 itibarıyla tamamen çözüldüğü belirtildi.

Söz konusu süre içinde, Google hizmetlerine Bulgaristan ağ bağlantı noktası üzerinden erişen kullanıcıların servislere ulaşamadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sorunun çözümüne kadar geçen sürede gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Sorunun temel nedenini belirlemiş ve etkilenen trafiği, ağımızın sorundan etkilenmiş olan kısımlarının etrafına yönlendirmiş durumdayız. Konuyla ilgili dahili bir araştırma sürdürüyoruz. İleriki bir tarihte ayrıntılı bir olay özetini de paylaşmış olacağız."

Kaynak: AA