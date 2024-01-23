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Bilim Teknoloji
TRT Haber 23.01.2024 11:05

Gezeravcı, uzaydaki 4. gününde CRISPR Gen düzenleme verimliliğini araştıracak

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki 4. gününde, mikro yer çekiminde bitkilerin CRISPR Gen düzenleme verimliliğini araştırarak çeşitli deneyler yapacak.

Gezeravcı, uzaydaki 4. gününde CRISPR Gen düzenleme verimliliğini araştıracak

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk Türk astronot Alper Gezeravcı deneylerine hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye, astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla takip ediyor.

Uzaydaki 4.gününde Gezeravcı, mikro yer çekiminde bitkilerin CRISPR Gen düzenleme verimliliğini araştırıyor.

 


Bitkilerin CRISPR Gen düzenleme verimliliği araştırılıyor

CRISPR-GEM deneyinde, insanlığın uzaydaki geleceği için aşılması gereken en büyük engellerden bir tanesi olan, uzun süreli uzay görevlerinde sürdürülebilir bir sistemin sağlanamaması sorununu çözmek amacıyla tasarlanan biyorejeneratif yaşam destek sistemlerinin iskeleti olan bitkilerin, uzay görevi sırasında meydana gelen biyolojik ve biyolojik olmayan stresler karşısındaki savunma mekanizmalarının anlaşılması ve geliştirilmesine yönelik olarak, moleküler biyolojinin modern gen düzenleme tekniklerinden bir tanesi olan CRISPR tekniğinin mikro yer çekimi ortamda bitkiler üzerindeki etkinliğinin araştırılmasını amaçlanıyor. 

Çok sayıda bilimsel deney yapacaklar

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 deney yapacak.

Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda olacak.

Uzay için yeni nesil alaşımlar deneyinde yüksek sıcaklıklara dayanıklı alaşımların üretilmesi üzerine çalışılacak.

Deneyin, uzay, havacılık ve savunma sanayii için malzeme geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Dünyada zorlu koşullara adapte olan tek hücreli canlıların yer çekimsiz koşullarda büyüme testleri de gerçekleştirilecek.

Gezeravcı, uzaydaki 4. gününde CRISPR Gen düzenleme verimliliğini araştıracak

Astronotların değişimi incelenecek

Başka bir deneyde astronotların uzayda düşük yer çekimi, radyasyon, beslenme, uykusuzluk gibi durumlarda fizyolojik ve biyokimyasal değişimleri incelenecek.

Uzay radyasyonunun kanserli hücre oluşumuna etkisi de araştırma konusu olacak.
Bir diğer deney ile tek hücreli canlıların uzay ve Antarktika bölgesindeki büyüme verileri karşılaştırılarak.

Gezeravcı, uzaydaki 4. gününde CRISPR Gen düzenleme verimliliğini araştıracak

Bitkilerdeki değişim incelenecek

Bitkilerin, mikro yer çekimi altındaki değişimleri incelenecek.

Propolis maddesinin mikro yer çekiminde bakteriler üzerindeki etkisi araştırılacak.
Bir diğer deney de ses frekans değişiminden rahatsızlıkların tespit edilmesi olacak.
Yapay zeka desteği ile havanın oksijen seviyesi hesaplanarak düşük yer çekiminin sebep olduğu rahatsızlıklar tanımlanacak.

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

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Alper Gezeravcı Astronot Milli Uzay Programı Türkiye Uzay Ajansı Uzay Çalışmaları
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