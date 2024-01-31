Gezeravcı, Diyarbakırlı öğrencilerle buluştu

Gezeravcı, astronot olmak isteyen öğrencilere, "Bugün başladığımız görevler ilerde sizin yapabileceğiniz mesleklerin en bariz işareti. Memleketimizde, ülkemizde bu yol artık açıldı. Hiçbir endişeniz olmasın. Astronot olmayı hedefinize koyduysanız şu anda okulunuzdaki dersleriniz çok önemli." dedi.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Diyarbakır'daki öğrencilerin, uzaylılardan kara deliğe, yer çekiminden ISS'ye kadar merak ettiği sorularına şu cevapları verdi:

Alper abi uzay nasıl bir yer gerçekten boşluk mu?

Burası kocaman bir boşluk gibi görünüyor. Uzayın büyük boşluğu içinde küçük bir nokta olarak kalsak da gönlümüzde dünyanın görüntüsü ve sizin varlığınız çok büyük. Türkiye'nin üzerinden geçerken el sallamayı unutmayın.

Uzay istasyonunda eğlenebiliyor musunuz?

Ödevleri bitirdikten sonra sizin dışarı çıkıp oynadığınız gibi dışarı çıkıp oynayacak bir oyun alanımız yok. Türkçe’de kubbe anlamına gelen gözlem penceresinden dünyayı izlemek bizim için eğlenceli oluyor.

Uzayda nasıl uçuyorsun?

Yer çekimi yok, ayaklarımı yerden kesip süzülüyorum.

Orada ne yapıyorsunuz?

Bir günümüz burada 90 dakikanın içinde. Yani dünyanın etrafını 90 dakikada tamamlayabiliyoruz.

Güneş'i görebiliyor musun?



Görüyoruz ama Güneş'e direk bakamıyoruz. Dünyanın etrafındaki atmosfer olmadığı için yansıması bile çok kuvvetli.

Ay'ı görebildin mi? Gidebildin mi?

Dünya'dan 400 kilometre geldik ama Ay'a gitmek için yolumuz biraz daha uzun. Daha mesafemiz var.

Hiç kara delik gördün mü?

Çıplak gözle görmem mümkün olmadı.

Yıldızlar orda daha mı parlak?

Buradan biraz daha parlak görünüyor.

Gökyüzüne bakarsak sizi görebiliyor muyuz?

TSİ ile 13.10’da Mısır’ın üzerinden geldik, senin oraları kat ettik. Van-Ağrı üzerinden geçerek Azerbaycan’a doğru devam ettik. Aslında bu görüşmeyi sabah yapsaydık; Eymen, 1 saat sonra tam üzerinden geçiyor olacaktım.

Uzayda neler yapıyorsunuz?

Sabah 6’dan akşam 10’a kadar arı gibi çalışıyoruz.

Orada uzaylı var mı? Görseydin ne derdin ona?

Uzaylı henüz görmedim ama görseydim sana Furkan’ın selamını getirdim derdim herhalde. O da bana bir şey yapmazdı o zaman. Senin bütün arkadaşların gibi burdaki uzaylılar da sevimli olabilir. Herhangi bir uzaylı ile karşılaşmadım ama ben de merak ediyorum. Varlıklarını öğrenirsem farklı bir şey dönüşte seninle de paylaşacağım muhakkak.

Gezeravcı, nasıl astronot olunacağına dair bir soruya ise şu yanıtı verdi:

Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Bugün başladığımız görevler ilerde sizin yapabileceğiniz mesleklerin en bariz işareti. Memleketimizde, ülkemizde bu yol artık açıldı. Hiçbir endişeniz olmasın. Astronot olmak için öncelikle bugününüze odaklanın. Bugün içinden geçtiğiniz dönemi merdivenin basamakları gibi düşünün. Astronot olmayı hedefinize koyduysanız şu anda okulunuzdaki dersleriniz çok önemli. Okul, merdivenin bir basamağı. Onun için şu anda öğretmenleriniz ne gösteriyorsa hepsi değerli ve önemli. Bugünkü sınıfınızı iyi çalışırsanız bundan sonra gideceğiniz yolda engeller önünüzden kalkar.