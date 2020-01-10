Denizli'nin Çameli ilçesinde 2200 metre rakımda "Denizli Yünlügelini" ismi verilen yeni bir bitki türü keşfedildi.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, orman mühendisi Rasim Çetiner’in fotoğraflayarak kendisine ulaştırdığı fotoğraftan yola çıkarak, bu türün dünyada sadece Çameli ilçesi sınırlarında bulunduğunu tespit etti.

[Fotoğraf: AA]

"Denizli Yünlügelini" ismini verdiği türe ilişkin hazırladığı bilimsel makaleyi yayınlayarak bitkiyi literatüre kazandıran Doç. Dr. Yıldırım, dünyada 25 kadar türü bulunan Yünlügelin'in 5 türünün Türkiye'de tespit edildiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Türlerden 3'ü endemik

Türkiye'deki bu türlerden 3'ünün endemik olduğuna dikkat çeken Yıldırım, şunları söyledi:

"Bitkiyi 2200 rakımda topladık. Bu bitkilerden elde edilen kimyasal içeriklerden özellikle alkaloid olarak bilinen çalışmalarda özellikle 'naftakinon' olarak bilinen maddelerin kanser hücre hatları üzerinde çok önemli öldürücü etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu tarz çalışmalar halen devam ediyor. Keşif safhasından sonra bir sonraki amacımız da bu bitkinin bu tarz bir kimyasal içeriğe sahip olup olmadığını belirleme yönünde çalışmaları planlamaktayız. Bitkinin popülasyonuna zarar vermeyecek şekilde hem alanında bitkiyi koruyup hem de içeriğinde insanlık yararına herhangi bir olumlu sonuç verecek içerik var mı bunu bulmaya çalışacağız."

Kaynak: AA