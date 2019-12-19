Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, "Çocukların yeni medya kullanımı ve siber zorbalık" raporunu açıkladı.

29 ilde 3 bin ortaokul öğrencisi üzerinde yapılan araştırmada siber zorbalık verileri dikkat çekti.

Rapora göre, erkek öğrenciler, kız öğrencilere oranla siber zorbalığa daha çok maruz kalıyor. Yine erkek öğrencilerin siber zorbalık gösterme eğilimi de daha fazla.

Ortaokul öğrencilerinin yeni medya kullanımı ve ders çalışma süreleri de raporda yer aldı. Öğrenciler telefona günlük 1 saat 26 dakika, televizyona ise 1 saat 29 dakika ayırıyor.

Günlük internet kullanım süresi ise 2 saati geçiyor. Çocukların dijital oyunlarda geçirdiği zaman da 1 saat 16 dakika.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuyla ilgili konuştu:

"Öğrencilerimizin günlük ortalama ders çalışma süreleri, 1 saat 30 dakika. Bu verilerden açıkca görülüyor ki ortaokul öğrencilerimiz yeni medyanın bağımlısı durumunda."

Ortaokul öğrencilerinin yarısı interneti her gün kullanıyor.

2015 yılında internet kullananların oranı yüzde 90,4 iken, 2018 yılında bu oran yüzde 97’ye yükseldi. Her 100 çocuktan 84'ü internetin kendisi için çok önemli olarak tanımladı.

Araştırmanın sonuçları RTÜK tarafından kitap haline getirildi.

Kaynak: TRT Haber