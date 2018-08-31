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Astronot uzay kapsülündeki sızıntıyı bantla kapattı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) meydana gelen 2 milimetrelik bir delik nedeniyle oksijen sızıntısı yaşandı. Astronotlar oksijen kaçağını durdurabilmek için bant kullandı.

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Astronot uzay kapsülündeki sızıntıyı bantla kapattı

Söz konusu deliğin, geçtiğimiz Haziran ayının başında ISS personelini istasyona taşıyan Rus uzay kapsülünde oluştuğu tespit edildi. İstasyonda bir sızıntının olduğu hava basıncı sensörleri sayesinde öğrenildi. Bunun üzerine görev kontrol merkezleri, ISS’teki astronotları ilk müdahaleyi yapmaları için uyardı.

Alman astronot Alexander Gerst, deliğin yerini parmağını gezdirerek buldu. Gerst, parmağıyla kapadığı deliği bant ve dolgu malzemesi kullanarak kapattı.

ABD ve Rusya'daki görev kontrol merkezlerinden ortak yapılan açıklamada, sızıntının çok küçük olduğu ve ISS’deki astronotların herhangi bir hayati tehlike altında olmadığı belirtildi. Açıklamada, mürettebatının Dünya’ya geri dönmesi için söz konusu modüle ihtiyacı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Dünya'daki ISS yetkilileri, mühendislerin sorunu tamamen çözmek için çalıştıklarını açıkladı.

Kaynak: Euronews

Etiketler: uluslararası uzay istasyonu, sızıntı, bant, astronot
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