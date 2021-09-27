ASELSAN'dan yapılan açıklamada, 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in sona erdiği, festivale Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar başta olmak üzere devletin üst düzey yöneticileri ve vatandaşlar ile teknolojiye gönül veren gençlerle çocukların katıldığı anımsatıldı.

ASELSAN'ın ilk günden itibaren paydaş olarak desteklediği TEKNOFEST'e, düzenlediği etkinlikler, yarışmalar ve ürünleriyle damga vurduğu belirtilen açıklamada, ASELSAN'ın 2019'da hayata geçirilen uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera'nın, festival boyunca çocukları ağırladığı, burada bilimi keşfeden çocukların, Tekno Macera karakterleri ASEL, Eda ve Mete ile tanıştığı ifade edildi.

"Merak ve motivasyon kazandırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, TEKNOFEST boyunca ASELSAN'a gösterilen yoğun ilginin kendilerine, insanın bilime, milli teknolojilere, değişim ve gelişime ne kadar açık ve istekli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Stant ve etkinlik alanlarının on binlerce ziyaretçiyi ağırladığına işaret eden Görgün, "Etkinliklerimizle, ülkemize savunma sanayisinde çağ atlatan milli ürünlerimizle çocukların ve gençlerin kalplerindeki ASELSAN için gurur ve güven duygularını perçinledik. TEKNOFEST'te bilimi, teknolojiyi ASELSAN'la deneyimleyen çocuklar, burada onlara kazandırdığımız merak, gurur ve motivasyonla parlak geleceğimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, ASELSAN Girişimcilik Merkezi'nin bu yıl ilk defa festivalde yerini aldığını belirterek, şunları söyledi:

"İnovatif teknoloji girişimcilerinin dünyamızı değiştirdiği bir çağdayız. Yüksek teknoloji çalışan girişimci profiline ulaşarak ASELSAN ve ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlamalıyız. ASELSAN'ın girişimcilerle olan iş birliğini, etkileşimini artırmak istiyoruz. Girişimcilerle çok yoğun, farklı modellerle çalışıyoruz. Bununla beraber özellikle çeşitli teknolojiler ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerle ürünlerimize yeni açılım getirecek konularda Girişimcilik Merkezi'mizde görüşmeler yaptık."

ASELSAN çok sayıda ürün ve sistemini TEKNOFEST'te sergiledi

Öte yandan ASELSAN, insansız hava sistemlerinden sivil teknolojilere, silah sistemlerinden geleceğin tank konseptine kadar çok sayıda ürün ve sistemini TEKNOFEST'te sergiledi.

Ambargolara yanıt olarak milli imkanlarla geliştirilip üretilen ASELSAN'ın CATS Sistemi, yoğun ilgi gören BAYKAR standında ve BAYKAR'ın insansız hava araçlarının üzerinde sergilendi.

TEKNOFEST ziyaretçileri, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, Genel Maksat Helikopteri Kokpiti, Geleceğin Tank Konsepti, termal silah dürbünleri ve nişangahlarını deneyimledi.

ASELSAN'ın Türk savunma sanayisi için ortaya koyduğu ürünleri deneyimleyen çocuklar festival boyunca renkli görüntüler oluşturdu.

TEKNOFEST kapsamında dikkat çekici yarışmalara da imza atıldı.

İnsansız Su Altı Yarışması bu yıl da ASELSAN öncülüğünde gerçekleştirildi. ASELSAN, düzenlediği yarışmayla denizlerin altını daha da kontrol edilebilir kılmada kritik rol oynayacak insansız su altı araçlarına yönelik farkındalık yarattı.

İnsansız su altı teknolojilerinin geniş bir tabana yayılmasına öncülük edilmesi hedeflenen yarışmanın kazanları ödüllendirildi.

ASELSAN'ın TÜBİTAK ve Cezeri ile yürüttüğü Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması da festival süresince devam etti ve genç yetenekler keşfedilerek motive edildi.

Firma, festival boyunca devam eden diğer yarışmalara teknik personel desteği de verdi.