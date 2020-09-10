Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yerli ve milli silahlarla ilgili önemli testi sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Demir, Teber güdüm kitli mühimmatın, Aksungur İHA'sından başarıyla atıldığını belirtti.

Demir, "Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA’dan atıldı. Roketsan’ın ürettiği Teber’in Aksungur’dan atışı başarılı şekilde gerçekleşti" dedi.

Aksungur'un 49 saat rekoru

59'uncu test uçuşunu gerçekleştiren Aksungur'un toplam uçuş süresi 230 saati buldu. Aksungur, son uçuşunda 49 saat havada kalma başarısı gösterdi.