NASA astronotu Chris Cassidy ve iki Rus kozmonot Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner 9 Nisan’da ISS’e fırlatıldı. Ekibin, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), koronavirüsü (COVID-19) pandemi ilan etmesinden sadece haftalar sonra ISS’e fırlatıldığı ve bu koşullar altında uzaya fırlatılan ilk mürettebat olduğu ifade edildi.

Uzayda geçirdikleri yaklaşık 6 aylık zaman diliminde birçok görevi başarıyla yerine getiren astronotlar, Kazakistan'ın Jezkazgan şehrine yakın bir kasabasına iniş yaparak Dünya'ya geri döndü.

Astronotlardan nöbet değişimi

Öte yandan, mevcut Expedition 63 görev komutanı Cassidy, geçtiğimiz günlerde düzenlenen komuta değişikliği töreninde uzay istasyonunun komutasını yeni gelen Rus kozmonot Sergey Ryzhikov'a devretmişti.