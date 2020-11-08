Binlerce Karabağ Türkü, baskı ve zulümlere dayanamayarak doğdukları toprakları terk etmek zorunda kaldı.

Çoluk çocuk demeden yollara düşen aileler, 1900'lü yılların başında Anadolu'nun çeşitli illerine yerleşti. O illerde biri de Tokat'tı.

78 yaşındaki Tuğba Bayramoğlu, yıllar önce Anadolu'ya göç eden Karabağlı ailenin torunu.

[Tuğba Bayramoğlu]

"Çocukları boğmuşlar"

Bayramoğlu, o yılları şöyle anlatıyor:

"Kızların göğüslerini kesmişler, oğlanları yataklarında boğmuşlar. Haçasen'de demişler ki, çıktım ki milette oturuyor. Hiç kalkan yok, gittim ki hep kazığa oturtmuşlar; o kadar zulüm."

Olaylar bölgenin Rus hakimiyetine girmesiyle başlıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yunus Emre Tekinsoy, konuya ilişkin şunları söylüyor:

"Rusların bölgenin demografisini, nüfus yapısını değiştirmeye yönelik çeşitli faaliyetleri var. Bu nedenle 1828’den itibaren peyderpey bir göç hareketinin Anadolu’ya doğru başladığını söylemek mümkün. 1860’lara gelindiği zaman özellikle bugün Türkiye toprakları içerisinde bulunan Artvin, Kars, Ardahan bölgelerine bu bölgeden gelen Türklerin yerleşmeye başladığını görüyoruz."

Haber: Dursun Ekrem Er