Karabağ'ın kalbi Şuşa'nın 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılması Ankara'da memnuniyetle karşılandı. Birbiri ardına kutlama mesajları paylaşıldı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Şuşa zaferini kutladığı mesajında, " Şuşa Azerbaycan'dır. Hayırlı mübarek olsun" dedi.

"Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım"

Sentop mesajında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" ifadesini de hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu. Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım." ifadesini kullandı.

Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu.



Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım. — Fuat Oktay (@fuatoktay) November 8, 2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada, "Azerbaycan’ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa’nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun" dedi.

Azerbaycan’ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa’nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa’da da dalgalanacak.

Üç renkli bayrağınla mesut yaşa AZERBAYCAN! — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 8, 2020

Çavuşoğlu, "Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa’da da dalgalanacak. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa AZERBAYCAN! " ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in "Teşekkürler Kardeş Türkiye" mesajına atıf yaptı.

Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun aziz kardeşim @HikmetHajiyev



Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa’nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun https://t.co/aLGGfMNmul — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 8, 2020

"Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun aziz kardeşim" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa’nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de mesajında "Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı" ifadelerine yer verdi.

"Kardeş Azerbaycan’ın zaferi kutlu olsun. Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz." dedi.