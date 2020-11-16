Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kelbecer’den ayrılan Ermeniler hayvanları da katlediyor
[Fotoğraf: DHA]
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın arabuluculuk yaptığı anlaşma gereği, 27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler bu kez de hayvanları katletti.
Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Kelbecer'i terk etmeye başlayan Ermeni askerler ve vatandaşlar bu kez de at ve eşekleri katletti. Bir Rus gazeteci tarafından paylaşılan görüntüde, Ermenilere ait ve eşekleri taşıyamadıkları gerekçe gösterilerek, hayvanların başının kesildiği görüldü.
10 günlük ek süre verildi
Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre vermişti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan’ın yaşadığı zorluklar ve insani sebeplerden, Azerbaycan Ermenistan’a 10 gün ek süre vermeye karar verdi. Kelbecer’in devir tarihi 15 Kasım’dan 25 Kasım’a ertelendi” ifadelerine yer vermişti.
Etiketler: AzerbaycanSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 16:05
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