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Ermenistan kayıp vermeye devam ediyor
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Azerbaycan ordusu, yerleşim birimlerini ve askerleri hedef alan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdi. Ermenistan'a ait araçlar imha edildi, çok sayıda asker etkisiz hale getirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Terter, Ağdam, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.
Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 3 D-30 obüsü, 1 Zastava M-55 uçaksavarı, 1 taktik İHA ve 3 kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.
Cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.
Etiketler: Azerbaycan ErmenistanSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 07:37
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