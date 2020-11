Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zafer büyük sevinç yarattı.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasıyla Türkiye'de ve Azerbaycan'da büyük coşku hakim.

TRT Haber, 12 Temmuz’da Ermenistan'ın Tovuz'a yönelik saldırısından yenilgiyi kabul ettiği dakikalara kadar tüm süreci, son dakika ve canlı yayınlarla bölgeden an be an aktardı.

Azerbaycanlıların çoğu da gelişmeleri TRT Haber'den takip etti. TRT’nin doğru ve hızlı habercilik anlayışı Azerbaycanlılardan da tam not aldı.

TRT Haber mikrofonuna konuşan bir Azerbaycanlı şu sözleri söyledi:

"Bizim hak yolumuzda bizim yanımızda olduğu için Türk halkına, TRT kanalına çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim bu zor günlerimizde bizim yanımızda oldu, bizlere destek oldu. Minnettarlığımı bildiriyorum bütün Azerbaycan halkı adına. Biz iki devlet bir milletiz, Azeriyiz, Türkoğluyuz"