Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de kurulan posta kutusu da yediden yetmişe tüm vatandaşların uğrak yeri haline geldi.

"Selam asker" diye başlayan mektuplarda vatandaşlar, askerlerin işgal altındaki toprakların tamamını kurtaracağına dair inançlarını, onların galip ve sağ salim evlerine dönmeleri yönündeki temennilerini kağıda döküyor.

Mektuplar yetkililerce her gün cephenin farklı bölgelerinde mücadele eden askerlere ulaştırılıyor.

Kızıyla birlikte askerlere mektup yazan Hayale Hüseynova, eşinin gönüllü olarak cepheye giden askerler arasında olduğunu söyledi.

Tüm askerlerle gurur duyduklarını ve onların başarısı için daima dua ettiklerini belirten Hüseynova, "Kızımla buradan geçiyorduk. Babama mektup yazalım, askerler okusun sevinsin dedi. Allah onları korusun. Onlar olmasa evimizde rahat uyuyamayız" dedi.

Halk aşığı İlgar Necefoğlu ise yazdığı mektupta duygularını şiirle ifade etti. Akrabalarından cephede savaşan gençlerin olduğunu belirten Necefoğlu, "Hepsine başarılar diliyorum. Allah asker evlatlarımızı korusun. Kahramanlarımıza gönlümden gelen sözleri yazdım" diye konuştu.

70 yaşındaki Afet Aliyeva da "Çocuklarımızın zaferle dönmesini arzu ediyorum. Hepsi annelerine gülerek gitsin. Mektupta kalbimden geçenleri yazdım, onlara güç ve kuvvet diledim" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

