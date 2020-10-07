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Azerbaycan, Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını imha etti
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 8 mühimmat deposunu imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Azerbaycan ordusu ilerlemesini sürdürerek bazı mevzileri Ermenistan güçlerinden temizledi.
Çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi, teçhizat ve silahları imha edildi. Açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti."
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