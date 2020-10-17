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Aliyev: Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısıyla ilgili, "Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz." dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa seslendi.
Aliyev'in konuşmasından öne çıkanlar:
Ermenistan'ın sivillere saldırısı
- Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz. Yaptıkları insanlığa karşı cinayettir. Onları cezalandıracağız.
- Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor.
- Füzuli şehri işgalcilerden kurtarıldı. Kurtarılan topraklardan ezan sesi yükselecek.
- Ermenistan devleti bizim toprağımızdan çıksın, ondan sonra ateşkes temin edilir. Topraklarımızı alacağız, herkes bunu bilsin.
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Etiketler: Son Dakika Karabağ Sorunu Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 09:49
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