Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa seslendi.

Aliyev'in konuşmasından öne çıkanlar:

Ermenistan'ın sivillere saldırısı

- Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz. Yaptıkları insanlığa karşı cinayettir. Onları cezalandıracağız.

- Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor.

- Füzuli şehri işgalcilerden kurtarıldı. Kurtarılan topraklardan ezan sesi yükselecek.

- Ermenistan devleti bizim toprağımızdan çıksın, ondan sonra ateşkes temin edilir. Topraklarımızı alacağız, herkes bunu bilsin.

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