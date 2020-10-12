Ermenistan, ateşkese rağmen Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye füzelerle saldırdı.

Saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti, 35 sivil yaralandı. Çok sayıda ev enkaz yığınına döndü.

Şergiye Taşdemirova, saldırı sırasında uykusundaydı. Yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

"Bu nasıl ateşkestir ki bizi kırar"

"Gece saat ikiydi yatmıştık. Güçlü bir patlama oldu. Dedim durayım baktım evde her şey tahta ne varsa hepsi üstüme döküldü. Durayım dedim dedim, duramadım. Oğlum öbür evden koşarak geldi, beni kaldırdı. Nasıl ateşkestir ki bizi kırar. Burada asker yok, bir şey yok."

"Korkmuyoruz"

Taşdemirova, 68 yıl önce Gence'de açtı gözlerini. Ermenistan'ın saldırılarına rağmen kararlı. Komşularıyla birlikte bir kuru ekmek yese bile ocağını bırakmayacak.

"Diyorlar Karabağ bizim. Karabağ bizimdir, Azerbaycan'ındır. O kimdir beni buradan kovar. Ölsem de burada yaşayacağım, kalsam da burada yaşayacağım. Kurban olsun Azerbaycan askerlerine. Biz istiyoruz kendi toprağımızda istediğimiz gibi yaşayalım. Böyle zulüm mü olur, böyle dert mi olur? Olsun biz korkmuyoruz dağıtsın. Kurban olsun başkanımıza kurban olsun askerlerimize kurban olsun Erdoğan'a.

"30 yıldır toprağım burnumda tütüyor"

Taşdemirova, enkazın arasında kalan eşyalarını toplamış, yarınını düşünmeden zafer haberini bekliyor.

"30 yıldır toprağım burnumda tütüyor. İsterim gideyim gezeyim. Nenelerimiz giderdi biz giderdik orada kalırdık. Ermeni reddolsun, çıksın, gitsin, biz de gidelim toprağımıza. Toprağımızı kucaklayalım, öpelim. Karabağ'ın hepsi bizim."

Kalbi, işgal altındaki Azerbaycan topraklarının azad olacağı günün heyecanıyla atıyor.

Kamera: Altan Ayhan