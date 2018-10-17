Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla 1200 rakımda oba kültürünü yaşatıyor Trabzonlu bir girişimcinin, Maçka ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Livera Mahallesi'ndeki arazisine eski Türk oba kültürünü yansıtan 24…

Bursa'da 300 yıllık Osmanlı pipoları bulundu Bursa'nın Tophane bölgesinde 2000 yılında 3. derece sit alanı ilan edilen Hisar Arkeopark'ta yürütülen kazı çalışmalarında 18. ve 19. yüzyıla ait çok…

Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın taşınma süreci başladı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, tarihi Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyesi'nin ardından Ilısu Barajı göl alanında…

"Batı Karadeniz'in Efes"i arkeologları heyecanlandırıyor Düzce'de bulunan ve "Batı Karadeniz'in Efes"i olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, toprağın altından…

"Dünya Miras Kentinin Kırmızı Altını Safran" projesi

Safranbolu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek Destek Programı…