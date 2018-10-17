Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla 1200 rakımda oba kültürünü yaşatıyor Trabzonlu bir girişimcinin, Maçka ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Livera Mahallesi'ndeki arazisine eski Türk oba kültürünü yansıtan 24…
Bursa'da 300 yıllık Osmanlı pipoları bulundu Bursa'nın Tophane bölgesinde 2000 yılında 3. derece sit alanı ilan edilen Hisar Arkeopark'ta yürütülen kazı çalışmalarında 18. ve 19. yüzyıla ait çok…
Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı'nın taşınma süreci başladı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, tarihi Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyesi'nin ardından Ilısu Barajı göl alanında…
"Batı Karadeniz'in Efes"i arkeologları heyecanlandırıyor Düzce'de bulunan ve "Batı Karadeniz'in Efes"i olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, toprağın altından…
"Dünya Miras Kentinin Kırmızı Altını Safran" projesi Safranbolu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek Destek Programı…
20 gramlık altın bilezik için 5 ton kaya işliyorlar Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir altın madeninde yer altından çıkarılan 1 ton cevher kayasından ortalama 4 gram altın elde ediliyor. Sondajlar…
Ankara'da puslu hava Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan puslu hava, görüş mesafesini olumsuz etkiledi.
Anaokulunda çiftlik hayatı Antalya'daki oyunlaştırılmış bahçe biyolojisi eğitimi veren bir anaokulunda 3 ila 6 yaşındaki çocuklar, kahvaltıda inekten sağılan taze sütü içiyor,…
"Gastronomi kenti" müzeleriyle de dikkati çekiyor Mutfağıyla UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilerek adını tüm dünyaya duyuran "Gastronomi kenti" Gaziantep, sayısı 23'e ulaşan tematik…
Toz bulutu Gaziantep'te yaşamı olumsuz etkiliyor Gaziantep'te toz bulutu havanın ağarmasıyla birlikte etkisini artırdı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar…