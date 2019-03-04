Zonguldak'taki grizu faciasının 27. yılı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kozlu müessesesi kuyu başında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, facianın üzerinden 27 yıl geçtiğini söyledi.

"Riski azaltmak zorundayız." Madenciliğin riski yüksek bir iş kolu olduğuna işaret eden Bektaş, "Riski yüksek olunca bu iş kolunda riski ortaya çıkaran sebepleri ortadan kaldırmak zorundayız. Riski azaltmak zorundayız. Her şeyi yaparsınız yine risk bu işin karakterinde var, yüzde 100. Bütün riski sıfırlamak bu işin karakterinde mümkün değil. Onun için madenciler evlerinden çıkarken helalleşerek çıkıyor. Ama bize ve size düşen; riski oluşturan sebepleri olabildiği kadar azaltmaktır. Nerede, ne sıkıntı varsa onu ortadan kaldırmak ve riski azaltmak her şeyi yapmak zorundayız." diye konuştu.

Vali Bektaş, bu tür faciaların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Burası devlete ait bir ocak. Özel sektöre ait veya devlete ait ocaklarda bile şartların fark etmemesi lazım. Hiçbir şekilde işçi hayatını tehlikeye atacak bir uygulamaya kimse taraftar değildir." ifadelerini kullandı.

"Elimizden geleni yapıyoruz." TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ise dünyada madenciler için hüznün de ve sevincin de aynı olduğunu belirterek, "Tek amacımız, tek arzumuz insan yaşamı merkezli bir faaliyettir. O anlamda elimizden geleni yapıyoruz. Yapılması gerekenler, uyarılar konusunda kapım da açık, kafam da açık." diye konuştu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci de 263 maden işçisi başta olmak üzere bütün maden şehitlerini rahmetle andığını belirterek, "İşçi salığı ve güvenliği düzenlemeleri yanında maden çalışanlarına bazı haklar tanındı. Özellikle demir-çelik sektörünün temel girdisi olan ve sadece bu bölgede bulunan taş kömürüne sanayimizin ihtiyacı var. Havzamızda yaklaşık 1,5 milyar ton rezervimiz var. Biz yılda 2 milyon ton üretemiyoruz. Yüzlerce yıllık kömürümüz var." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekmek parası için çalışıyoruz." Törene katılan maden işçilerinden Berkan Oruç, faciada yaşamını yitirenlere Allah`tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Biz de metrelerce yerin altında çalışıyoruz. Allah ailemize sabır versin. Gözleri yollarda bizi bekliyorlar. Ekmek parası için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Madenci Feyzi Kalıncı da de kömür üretmek için çalıştıklarını belirtti.