Zonguldak'ta sağanak

Ömerli Mahallesi`nde bulunan Ereğli Devlet Hastanesinin zemin katlarını su bastı. Kışla Sanayi Sitesi başta olmak üzere ilçe genelinde pek çok ev ve iş yerinde su baskınları oluştu.

"Kriz masası oluşturuldu"

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde doğal afet yaşandığını söyledi. İlçede kriz masası oluşturulduğunu anlatan Posbıyık, "Sabaha karşı yağışlar etkisini arttırdı. Bütün arkadaşlar çalışıyor. Belediyede kriz masası kurduk. Kışla Sanayi Sitesi`ne gittim, oralar çok kötü vaziyette. Ekiplerimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Yaşanan olay doğal afettir. Şu ana kadar evlerinde ve araçlarında mahsur kalan 45 vatandaşımızı itfaiye ekiplerimiz kurtardı. Ekiplerimiz tümüyle sahada. Bütün dereleri gözlem altında tutuyoruz." diye konuştu.