Zirveden doğaya kuş bakışı

Fotoğrafta Van Gölü ve kıyısındaki Süphan Dağı görülüyor.
Fotoğrafta Büyük ve Küçük Ağrı dağları görülüyor.
Fotoğrafta Büyük Ağrı Dağı görülüyor.
Fotoğrafta Küçük Ağrı Dağı görülüyor.
Fotoğrafta Pirreşit Dağı eteklerindeki koyun sürüsü ile Süphan Dağı görülüyor.
Fotoğrafta Pirreşit Dağı eteklerindeki Süphan Gölü ile Tendürek Dağı`nın zirvesi görünüyor.
Fotoğrafta Pirreşit Dağı eteklerindeki Süphan Gölü görünüyor.
Fotoğrafta Pirreşit Dağı eteklerindeki akarsu görünüyor.
Fotoğrafta İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı görünüyor.
Fotoğrafta Özalp ilçesindeki Hayal Dağı görünüyor.
Fotoğrafta Gürpınar ilçesindeki Başet Dağı görünüyor.
Fotoğrafta Van Gölü ve kıyısındaki Süphan Dağı görülüyor.
Fotoğrafta Pirreşit Dağı eteklerinde oğlak sürüsü otlatan çocuk görülüyor.
Fotoğrafta Pirreşit Dağı eteklerinde oğlak sürüsü otlatan çocuk görülüyor.