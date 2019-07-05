"Zırhlı Birlikler"de yemin töreni

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, 1992/2 tertip 2`nci kademe bin 500 er ve 375`inci dönem bin 27 kısa dönem er için tören düzenlendi.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı`nın okunmasıyla başladı.
Törene, Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı`nda kullanılan üniformaları giyen askerler de katıldı.
Törende, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Şeref Öngay`ın gönderdiği kutlama mesajı okundu.
Ardından birliğe ilk katılan tank er Özkan Barak yaş kütüğüne plaket çaktı.
Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tank Albay Burç Pekin, başarılı askerlere hediye ve başarı belgesi verdi.
Pekin, şeref ve namusun, Türk ulusu için hava, su ve toprak kadar kutsal olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdur. Askerlik göreviniz, ilerde çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Artık kutsal görev sırası sizde. Silahlı Kuvvetlerimizin en genç Mehmetçikleri olarak sizlere güveniyor ve iyi birer asker olacağınıza yürekten inanıyorum. Ettiğiniz bu kutsal andın size, ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."
Tribünleri dolduran aileler ise yemin törenini coşkuyla izledi.
Törenin bitiminin ardından çocuklarıyla buluşan aileler, duygu dolu anlar yaşadı.