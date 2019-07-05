"Zırhlı Birlikler"de yemin töreni

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, 1992/2 tertip 2`nci kademe bin 500 er ve 375`inci dönem bin 27 kısa dönem er için tören düzenlendi.

Törene, Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı`nda kullanılan üniformaları giyen askerler de katıldı.

Pekin, şeref ve namusun, Türk ulusu için hava, su ve toprak kadar kutsal olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdur. Askerlik göreviniz, ilerde çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Artık kutsal görev sırası sizde. Silahlı Kuvvetlerimizin en genç Mehmetçikleri olarak sizlere güveniyor ve iyi birer asker olacağınıza yürekten inanıyorum. Ettiğiniz bu kutsal andın size, ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."