Zırhlı askeri araçların 'cankurtaran'ı kışla yolunda

Konya`da MPG Makine A.Ş tarafından imal edilen, özellik ve kabiliyetleriyle muadillerinden öne çıkan, yüksek mayın ve balistik korumaya sahip kurtarıcı M4K (Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı), kazaya uğrayan veya arızalanan askeri araçların, güvenli şekilde kurtarılmasında görev alacak.

"Dünya ordularında bu kadar fonksiyonlu bir araç yok"

Alver, TSK`nin taktik tekerlekli araçların kırıma uğraması veya arızalanması durumunda kurtarıcının aktif kullanılacağını ifade ederek, şunları kaydetti: "Üretimini gerçekleştirdiğimiz M4K, yolda kalan, arızaya uğrayan zırhlı askeri araçların mayınlı ve riskli bölgelerden kurtarılması için tasarlandı. Kurtarıcı aracımız, 4 kişilik zırhlı kabini, mayın, EYP ve kinetik enerjili mühimmatlara karşı yüksek koruma sağlıyor. Önümüzdeki aylarda TSK`nin envanterine girecek. TSK`de ilk kez böyle bir ürün kullanılacak. Dünya ordularında bu kadar fonksiyonlu bir araç yok. Benzerlerinden üstün özelliklere sahip. Ayrıca SARP`ın olması da güvenlikte önemli avantaj sağlıyor. Yangın söndürme, infilak bastırma, KBRN saldırılarına karşı koruma, yüksek seviye balistik ve mayın korumalı zırhlı kabine sahip. Manevra kabiliyeti yüksek aracımız, öncül ve artçıl desteğe gerek kalmadan riskli bölgelere rahatlıkla girip görevini yapacak. Sinyal kesici teknolojisiyle, tehditleri bertaraf edebiliyor. Allah`ın izniyle, ne yolda kalır ne de yolda bırakır."