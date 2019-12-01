Zeytinburnu'nda tropik adaya çevirdiği iş yerinde papağan eğitiyor

Zeytinburnu`nda tuttuğu iki katlı iş yerini, deniz kumu, palmiye yaprakları, ağaç dalları ve hoparlörden verdiği kuş sesleriyle tropik bir adaya çeviren Ürdünlü Akif Atoum, burada sahipli papağanlara eğitim veriyor.

Ülkesinden ayrılarak 2011 yılında Türkiye’ye yerleşen Ürdünlü 63 yaşındaki Akif Atoum, bir süre güvercin ve muhabbet kuşu yetiştirdikten sonra kendini papağan eğitimine adadı.

Hobi olarak başladığı, daha sonra meslek edindiği papağan eğitmenliği işi için Eminönü`nde küçük bir dükkan tutan Atoum, buranın eğitim için küçük olması nedeniyle Zeytinburnu`nda iki katlı bir iş yeri tuttu.

İş yerinin üst katının ahşap zeminini tamamen kapatacak şekilde deniz kumu döken Atoum, duvarlara astığı yapay palmiye yaprakları, hoparlörlerden açtığı kuş ve deniz sesleri, ağaç dallarından yaptığı tüneklerle, papağanların kendilerini doğal ortamlarında hissetmesi için burayı adeta tropik bir adaya çevirdi.