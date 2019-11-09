Zeytin üreticisinde keyifli hasat

Geniş üretim alanıyla Türkiye`nin önemli zeytin üretim merkezi konumundaki Kilis`te, hasat sezonu türkü ve şarkılarla yapılıyor.
Aroması, kendine has tadı ve insan sağlığına olan faydaları dolayısıyla mutfakların vazgeçilmezi zeytinin hasadı Kilis`te türkülerle başladı.
Yaklaşık 280 bin dekarda yağlık, 17 bin dekarda sofralık zeytin üretiminin yapıldığı kentte rekoltenin yüksek olması üreticisini sevindirdi.
Kentin geleneksel ürünü haline gelen ve Türkiye`nin coğrafi işaret olarak tescil edilmiş lezzetlerinden olan Kilis zeytinyağı, hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.