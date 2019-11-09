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Zeytin üreticisinde keyifli hasat

300 bin dekara yakın alanda zeytin üretiminin yapıldığı sınır hattındaki Kilis'te hasat sezonu başladı. Şarkı ve türkülerle gerçekleştirilen hasat döneminde çiftçiler, yüksek rekolteyle sevinç yaşıyor.

09.11.2019

Geniş üretim alanıyla Türkiye`nin önemli zeytin üretim merkezi konumundaki Kilis`te, hasat sezonu türkü ve şarkılarla yapılıyor.
Aroması, kendine has tadı ve insan sağlığına olan faydaları dolayısıyla mutfakların vazgeçilmezi zeytinin hasadı Kilis`te türkülerle başladı.
Yaklaşık 280 bin dekarda yağlık, 17 bin dekarda sofralık zeytin üretiminin yapıldığı kentte rekoltenin yüksek olması üreticisini sevindirdi.
Kentin geleneksel ürünü haline gelen ve Türkiye`nin coğrafi işaret olarak tescil edilmiş lezzetlerinden olan Kilis zeytinyağı, hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.
Fotoğraf: AA
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