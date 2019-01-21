Zeytin Dalı Harekatı bir yaşında

20 Ocak 2018`de Türk Silahlı Kuvvetleri`ne (TSK) ait savaş uçakları, Afrin`de terör örgütü PYD/PKK`ya ait gözlem noktasını vurdu. (Arşiv)
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu unsurlarının da katılımıyla bir yıl önce başlatılan harekat sonucu, 200`den fazla meskun mahalde kontrol, terör örgütü üyelerinden arındırılırken, 2 bin kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.
21 Ocak 2018`de Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk savaş uçakları, Adana`daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı`nda piste iniş yaptı. ( Arşiv)
Harekatın başladığı 20 Ocak 2018`e kadar bir yıl içinde PKK/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerce sınır hattındaki hudut karakolları ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine 700`den fazla taciz ateşi ve saldırı gerçekleştirildi. Harekat devam ederken de Türkiye`ye yönelik gelişi güzel 120 roket, 7 havan atışı yapıldı, bunların sonucunda 7 vatandaş hayatını kaybetti, 124 kişi yaralandı.
21 Mart 2018`de Hatay`ın Hassa ve Kırıkhan ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) topçu birliklerince ateş altına alındı. (Arşiv)
Teröristler harekat öncesinde Afrin`deki çocukları evlerinden zorla alarak silahlandırmaya çalıştı. Ailelerinden kaçırılan çocuk ve gençlere teröristlerce silahlı eğitim verildi. İlçeyi terk etmek isteyenleri engelleyen teröristler, kalkan olarak kullanmak için halkı bölgede tutmaya çalıştı. Bölge halkı, teröristlerin baskı ve zulmü altında bir hayat yaşamaya başladı.
24 Ocak 2018`de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye`nin çeşitli illerinden Hatay`a gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar, birliklere takviye amacıyla sınır hattına yönlendirildi. (Arşiv)
Türkiye`nin meşru müdafaa hakkı ve Birlemiş Milletler`in (BM) terörizmle mücadele kararları kapsamında harekat kararı alındı. Harekatla hudutlar ve bölgede güven ve istikrarı sağlamak, Afrin`in PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerinden etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkın örgüt mensuplarının baskı ve zulmünden kurtarılması amaçlandı. Harekat sırasında uluslararası hukuka uygun, Suriye`nin toprak bütünlüğüne saygılı davranıldı, sivil halkın, dini, kültürel yapılarla tarihi eserler ve çevrenin zarar görmemesi için çok özen gösterildi.
23 Ocak 2018`de terör örgütü PYD/PKK`nın Afrin`deki mevzilerine Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), çoklu roketatar ve obüs toplarıyla atış yapıldı. (Arşiv)
Harekatın hazırlık safhasında komando ile muharebe destek ve muharebe hizmet birliklerinin Hatay ve Kilis`e kara ve havadan intikalleri sağlandı. Harekatın lojistik ihtiyaçlarının karşılanması için zırhlı araçlar bölgeye getirildi, "uçan kale`" olarak adlandırılan A-400 M uçakları da lojistik faaliyetlerde görev aldı.
12 Şubat 2018`de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında sınır hattında askeri araç sevkiyatı sürerken, vatandaşlar araçların geçişi sırasında sevgi gösterisinde bulundu. (Arşiv)
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya Kongresi`nde "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır." ifadesini kullanarak harekatın başladığını tüm dünyaya açıkladı.
19 Şubat 2018`de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı`nda Afrin`in Hantalli ve Divan Tahtani köyleri ile üs olarak kullanılan bir noktayı, bir tepe ve bir köy altı yerleşimi YPG/PKK-DEAŞ`tan arındırdı. (Arşiv)
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada ise "TSK tarafından hudutlarımız ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye`nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ`a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak 2018 saat 17.00`den itibaren başlatılan `Zeytin Dalı Harekatı` planlandığı şekilde devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.
13 Şubat 2018`de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin`in batısındaki Cinderes beldesinde, Deviye köyü ve ona hakim konumdaki 3 tepede PYD/PKK`ya yönelik operasyon düzenlendi. (Arşiv)
Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı`na ilişkin Çankaya Köşkü`nde yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, harekatın başladığı belirtilerek, "Harekatın ilk aşaması, TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, belirlenen hedefler, neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür." bilgisini paylaştı.
28 Ocak 2018`de Zeytin Dalı Harekatı`nda Afrin`in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, PYD/PKK`dan ele geçirildi. (Arşiv)
Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin`deki Zeytin Dalı Harekatı`nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı`ndaki harekat merkezinden sevk ve idare etti. Beraberindeki kuvvet komutanlarıyla harekatı anbean takip eden Orgeneral Akar, "Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir." dedi.
9 Mart 2018`de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin`in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Büyük Halobu köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ`tan arındırdı. (Arşiv)
Harekatın başlangıcında 7 bölgedeki terör hedeflerine yönelik 72 uçağın katıldığı hava harekatı düzenlendi. Harekatlar sonucu 108 sığınak, barınak ve mühimmat deposu imha edildi. Hava harekatları sonucunda sonraki safhalar için gerekli şartlar sağlandı. Böylelikle birlikler sınırı geçmeye başladı.
23 Ocak 2018`de Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Zeytin Dalı Harekatında terör örgütü PYD/PKK`nın işgalindeki Afrin`e, doğusundaki Azez`den başlattığı operasyon devam etti. Operasyonda ÖSO mensupları da yer aldı. (Arşiv)
Bu arada, harekatın icra edildiği bölgelerdeki halka yönelik havadan bildiriler atıldı, siviller, radyo ve televizyon yayınlarının yanı sıra cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla da bilgilendirildi.
15 Kasım 2018`de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK`dan temizlenen Afrin`de görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığına bağlı Suriye Görev Gücü, bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlıyor. (Arşiv)
Yoğun çatışmaların yaşandığı harekat kapsamında TSK unsurlarının desteklediği Özgür Suriye Ordusu güçleri, Burseya Dağı`nda kontrolü sağladı. Böylelikle harekatta önemli bir aşama geride kalırken Afrin`e ulaşılmasına sadece 13 kilometre kaldı. 3 Mart`ta ise çok sayıda teröristi barındıran ve Afrin`e ulaşan yaklaşma istikametindeki Racu bölgesinde kontrol sağlandı.
24 Mart 2018`de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin`de Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının ilçede devriye görevine devam ettiği görüldü. (Arşiv)
Cenderis, Kurt Dağı, Halobu, Şavarighat ve Melkiye köylerinin 8 Mart`ta teröristlerden arındırılmasıyla da sınır güvenliğinin sağlanmasındaki önemli bir aşama geride bırakıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezindeki hükümet binasına Türk bayrağı çekildi. (Arşiv)
Söz konusu köylerdeki kontrolün sağlanmasının ardından Afrin merkezinin kuşatılmasına yönelik harekata geldi. Bu kapsamda sürdürülen çalışmalar sonucu, tüm kuvvetler, 18 Mart sabahı Afrin`in kuzeyinde birleşti.
12 Nisan 2018`de Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin kırsalında oluşturduğu kliniklerle halka sağlık hizmeti veriyor. (Arşiv)
Çanakkale Deniz Zaferi`nin 103. yıl dönümü olan 18 Mart 2018`de ise Afrin merkezi kontrol altına alındı. Afrin merkezini teröristlerden temizleyen TSK unsurlarına halk sevgi gösterilerinde bulundu.
9 Mart 2018`de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında Mehmetçik ve Türk Kızılayı, terörden arındırılan Cinderes`e bağlı Deyr Ballut köyüne insanı yardım ulaştırdı. (Arşiv)
Zeytin Dalı Harekatı sonucunda, 200`den fazla meskun mahal teröristlerden arındırılırken, 2 bin kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı. TSK`dan 55, Özgür Suriye Ordusu güçlerinden 398 personelin şehit olduğu harekat sonucunda, 4 bin 500`den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Afrin`in terör unsurlarından temizlenmesinin ardından başlatılan çalışmaların ardından bin 500`den fazla el yapımı patlayıcı ile yaklaşık 300 mayın imha edildi.
24 Şubat 2018`de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarınca Suriye`nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Racu beldesine bağlı Maskah köyünde kurtarılan sivilleri sağlık kontrolünden geçirdi. (Arşiv)
Harekata muharip uçaklara ilave olarak topçu, ÇNRA ve diğer ateş destek vasıtaları da ilk günden itibaren kara harekatına destek sağladı. Taarruz helikopterleri ve genel maksat helikopterleri de harekatta görev aldı. Hava harekatlarında teröristlerin bulunduğu bölgeler, uçaklardan atılan akıllı mühimmatlarla vurulurken, harekat boyunca İHA ve SİHA`lar keşif, gözetleme ve ateş desteği kapsamında etkin olarak görev aldı.
21 Mart 2018`de “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında Afrin`de bulunan Türk askerini gören Kafer Çil Mahallesi`nde yaşayan 60 yaşındaki Melek Salih (sağda), bir askere sarılarak sevgi gösterisinde bulundu. (Arşiv)
Harekatın sivillere zarar vermeden üstün bir başarıya tamamlanmasında başta İHA ve SİHA`lar olmak üzere yerli ve milli silah sistemlerinin kullanılmasının büyük etkisi oldu. Harekat kapsamında teröristlerin döşediği mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasında ise METİ, PMKİ ve SAS timleri görev aldı.
9 Nisan 2018`de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin`in Cinderes beldesinde Mehmetçik, halkın ekmek ihtiyacını kurduğu mobil fırınla gideriyor. (Arşiv)
Bölgeyi daha önce terk etmek zorunda kalan halk, güvenliğin sağlanmasının ardından evlerine dönmeye başladı. Huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik teröristlerin zarar verdiği Afrin Barajı, Türkiye tarafından onarıldı, acil yardım hastanesi açıldı, halka gıda yardımı yapıldı. Mehmetçik tarafından kurulan sahra fırınıyla da bölgede günde 15 bin ekmek dağıtıldı.
15 Kasım 2018`de Zeytin Dalı Harekatı`yla teröristlerden temizlenen Afrin’de terör örgütünün izleri silinmeye başlandı. (Arşiv)
22 Mart 2018`de Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristten arındırılan Afrin’de halka gıda yardımında bulundu. (Arşiv)
15 Kasım 2018`de Zeytin Dalı Harekatı`yla teröristlerden temizlenen Afrin`de, terör örgütünün izleri de silinmeye başlandı. (Arşiv)
22 Mart 2018`de Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristten arındırılan Afrin’de halka gıda yardımında bulundu. (Arşiv)
14 Kasım 2018`de Suriye’nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı’yla terör örgütü YPG/PKK`dan arındırılan Afrin ilçesinde Türkiye’nin çabalarıyla okullarda eğitim yeniden başladı. (Arşiv)
2 Ağustos 2018`de Suriye`de
15 Kasım 2018`de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK`dan temizlenen Afrin`de görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığına bağlı Suriye Görev Gücü, bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlıyor. (Arşiv)