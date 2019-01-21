Zeytin Dalı Harekatı bir yaşında

Harekatın başladığı 20 Ocak 2018`e kadar bir yıl içinde PKK/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerce sınır hattındaki hudut karakolları ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine 700`den fazla taciz ateşi ve saldırı gerçekleştirildi. Harekat devam ederken de Türkiye`ye yönelik gelişi güzel 120 roket, 7 havan atışı yapıldı, bunların sonucunda 7 vatandaş hayatını kaybetti, 124 kişi yaralandı.

Teröristler harekat öncesinde Afrin`deki çocukları evlerinden zorla alarak silahlandırmaya çalıştı. Ailelerinden kaçırılan çocuk ve gençlere teröristlerce silahlı eğitim verildi. İlçeyi terk etmek isteyenleri engelleyen teröristler, kalkan olarak kullanmak için halkı bölgede tutmaya çalıştı. Bölge halkı, teröristlerin baskı ve zulmü altında bir hayat yaşamaya başladı.

Türkiye`nin meşru müdafaa hakkı ve Birlemiş Milletler`in (BM) terörizmle mücadele kararları kapsamında harekat kararı alındı. Harekatla hudutlar ve bölgede güven ve istikrarı sağlamak, Afrin`in PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerinden etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkın örgüt mensuplarının baskı ve zulmünden kurtarılması amaçlandı. Harekat sırasında uluslararası hukuka uygun, Suriye`nin toprak bütünlüğüne saygılı davranıldı, sivil halkın, dini, kültürel yapılarla tarihi eserler ve çevrenin zarar görmemesi için çok özen gösterildi.

Harekatın hazırlık safhasında komando ile muharebe destek ve muharebe hizmet birliklerinin Hatay ve Kilis`e kara ve havadan intikalleri sağlandı. Harekatın lojistik ihtiyaçlarının karşılanması için zırhlı araçlar bölgeye getirildi, "uçan kale`" olarak adlandırılan A-400 M uçakları da lojistik faaliyetlerde görev aldı.

19 Şubat 2018`de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı`nda Afrin`in Hantalli ve Divan Tahtani köyleri ile üs olarak kullanılan bir noktayı, bir tepe ve bir köy altı yerleşimi YPG/PKK-DEAŞ`tan arındırdı. (Arşiv)

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada ise "TSK tarafından hudutlarımız ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye`nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ`a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak 2018 saat 17.00`den itibaren başlatılan `Zeytin Dalı Harekatı` planlandığı şekilde devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.