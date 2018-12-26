Zamana direnen daktilo ustası

"Telgraf telemprimör teknisyenliği" için Ankara`da 8 ay kursa gittiğini anlatan Yunus Vardar, "Sonra beni Erzurum`a gönderdiler askerlik için. Orada telem (telemprimör) tamir ediyorum. O da daktiloya benziyor zaten ama daha teferruatlı. Orada devamlı tamir ettim." diye konuştu.

"Batman`a bile daktilo yolladım"

Terhis olduktan sonra Bursa`ya döndüğüne değinen Yunus Vardar, şöyle devam etti: "Bir pasaj içinde daktilo dükkanı açtım. O zamanlar zorluklar çektik. Arkamda kimse yoktu. Zamanla daha da öğrendim. Fotoğraf makinesi tamiri de yaptım. Basının fotoğraf makinesi, daktilo sıkıntılarını çözdüm. Uzun senelerden beri daktilo tamir ediyorum. Makine merakım olduğu için bu mesleğe devam ettim. Merakım olmasa bu yaşta çalışamam. İşi öğrenmek için çok zaman lazım. Kolay değil. Gazeteciler beni çok sever, eskilerin hepsi beni tanır. Onların bozulan daktilolarını ben tamir ediyordum. Eski hesap makinelerini de tamir ediyorum. Batman`a bile daktilo yolladım. Şu ana kadar kimseden şikayet gelmedi."