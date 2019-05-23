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Çok Bulutlu

Zahmeti çok, kazancı bol lezzet: Firik

Hatay'da, tarlalarda yaşken toplanarak odun ateşinde ütülen buğday başaklarının kurutulduktan sonra tanelerine ayrılmasıyla elde edilen firik, zahmetli ve zorlu bir işlemin ardından tüm lezzetiyle sofralardaki yerini alıyor.

23.05.2019

Yapımı yılın sadece belirli bir döneminde gerçekleşen ve meşakkatli süreçlerde işlenen firik, UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay`da, sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.
Hatay`ın merkez Antakya ilçesine bağlı Tanışma Mahallesi`ndeki çiftçiler de tüm yıl bekledikleri mayıs ayında zorlu süreçler sonucunda firikleri hazırlıyor.
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