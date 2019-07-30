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Yüzlerce sıcak hava balonu Fransa semalarında

Fransa'da düzenlenen Mondial Hava Balonları Festivali'nde, sıcak hava balonları rekor kırmak için bir aradaydı.

31.07.2019

456 balonu buluşturan festival gökyüzünü renklendirdi.
Dünyanın en büyük balon festivali olarak bilinen etkinlik iki yılda bir düzenleniyor.
Fotoğraf: Reuters
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