"Yüzen askeri üs" denizle buluşmadan maketini yaptı

Tuzla`daki Sedef Tersanesi`nde inşası süren, denizle buluşmayı bekleyen Türkiye`nin tek kalemdeki en büyük savunma sanayi ürünü olan çok maksatlı amfibi hücum gemisinin modelini inceleyip arkadaşı Şener Saygılı ile maketini yapmaya karar veren Akmeşe, yaklaşık bir ay süren çalışmalarının ardından polyester döküm yöntemiyle geminin maketini 1:500 ve 1:1000 ölçeğinde çoğaltabilecek aşamaya geldi.

Gölcük"te gemi modeli eğitimi veriyor. Akmeşe, yaptığı açıklamada, Donanma Komutanlığında katıldığı gemi modeli kursuyla kazandığı hobisini, deniz astsubayı olarak sürdürdüğü 24 yıllık görevinin ardından ilerlettiğini, sonrasında Derince Eğitim Merkezi Komutanlığında askeri öğrencilere ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları aracılığıyla "Donanma Kenti: Gölcük"te gemi modeli eğitimi verdiğini anlattı.

Abdülhamid denizaltısından havadan bağımsız yeni tip Reis Sınıfı 214 denizaltılar dahil 6-7 çeşit denizaltı, avcı botu, gabya sınıfı fırkateynler, lojistik gemiler, Savarona, torpido botu ile MİLGEM`lerin maketini yaptığını belirten Akmeşe, yaptığı maketlerin Kore Büyükelçiliğinden Kanada`ya kadar çok değişik yerlere hediye edilmek üzere satışını gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Bu hayalin gerçekleşmiş olması mutluluk verici" Akmeşe, daha önce MİLGEM`in yapım aşamasındaki İstif sınıfı fırkateynleri çalıştığını, o çalışmaların TCG Anadolu`ya başlamasına vesile olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "TCG Anadolu gemisi daha suya inmeden, projeyi gördüğüm anda `Bu gemi yapılmalı` dedim. Görevdeyken, yaklaşık 20 yıl önce TCG Anadolu hayaldi. `TCG Anadolu yapılacak, büyük gemi olacak, içinde 3 bin-5 bin personel olacak...` Bu hayalin gerçekleşmiş olması mutluluk verici. Bu projenin başka bir ayağında katkı sağladığımızı düşünüyorum. Gemiyi vatandaşlarımıza göstermiş, tanıtmış oluyoruz. Bu da beni ayrıca gururlandırıyor, sevindiriyor."