Yusufeli Barajı ve HES'in güncel görüntüleri paylaşıldı

Türkiye`nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövdesine bugüne kadar 2 milyon 200 bin metreküp beton döküldü. Barajın gövde yüksekliği 154 metreye ulaştı.

Baraj tamamlanıp işletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES tesisinin toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak.

Yusufeli Barajı ve HES, ürettiği enerjiyle milli bütçeye yıllık 1 milyar 250 milyon lira katkıda bulunacak.

Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarının ekonomik ömürlerini uzatacak barajın, kendini 7 senede amorti etmesi bekleniyor.

Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye`nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES`in Haziran 2021`de devreye girmesi planlanıyor. Barajın yapımında ise yüzde 72 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Öte yandan DSİ Genel Müdürülüğü resmi Twitter hesabından baraj inşaatının güncel video görüntülerini paylaştı.