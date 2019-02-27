Yurtta kış

Bakan Gül: Arabuluculuğu diğer uyuşmazlıklarda da yaygınlaştıracağız

Başkent`te kar yağışı Ankara`da öğleden sonra başlayan kar yağışı, kısa süre etkili oldu.

Başkent`te kar yağışı

Başkent`te kar yağışı

Başkent`te kar yağışı

Başkent`te kar yağışı

Başkent`te kar yağışı

Kastamonu`da kar Kastamonu`nun Abana ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kastamonu`da kar Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi`ndeki karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kastamonu`da kar Kar yağışından sokak hayvanları olumsuz etkilendi.

Kastamonu`da kar

Kastamonu`da kar

Kastamonu`da kar

Sakarya`da dolu ve kar yağışı Sakarya`da, aniden bastıran dolunun ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sakarya`da dolu ve kar yağışı Sakarya kent merkezinde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Sakarya`da dolu ve kar yağışı Serdivan ilçesinin yüksek kesiminde bulunan Sakarya Üniversitesi kampüsünde etkili olan dolu yağışını bazı öğrenciler telefonuna kaydetti. Bir süre etkili olan dolunun ardından kar yağışı başladı.

Sakarya`da dolu ve kar yağışı Ayrıca, Hendek ilçe merkezinde de zaman zaman etkili olan kar yağışı sonucu, bin 725 metre yükseklikteki Dikmen Mahallesi`nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi metreyi buldu.

Sakarya`da dolu ve kar yağışı Karasu ve Akyazı ilçelerinin yüksek kesimlerinde de zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı`nda kar yağışı etkisini arttırdı Anadolu otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkisini arttırdı.

Bolu Dağı`nda kar yağışı etkisini arttırdı Bölgede, gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle Anadolu Otoyolu`nun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisi ile D-100 kara yolunun Abant kavşağı, Elmalık, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı`nda kar yağışı etkisini arttırdı Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede, kara yolları ekipleri karla mücadele çalışması sürdürüyor.

Bolu Dağı`nda kar yağışı etkisini arttırdı Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşım normal seyrinde devam ediyor. Trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bolu Dağı`nda kar yağışı etkisini arttırdı Öte yandan Bolu kent merkezi ile doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük ve Abant Tabiat Parkı, Türkiye`nin önemli kış turizm bölgelerinden Kartalkaya Kayak Merkezi ve Yedigöller Milli Parkı bölgesinde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Ahlat`ta kar yağışı Bitlis`in Ahlat ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Ahlat`ta kar yağışı Gece saatlerinde etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Ahlat`ta kar yağışı Esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken, belediye ekipleri de mahalle ve ara sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ahlat`ta kar yağışı Yağışla kentte güzel görüntüler de oluştu.

Ağrı`da kış Ağrı`da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Ağrı`da kış Özellikle yüksek kesimlerde tipinin de etkili olduğu Ağrı`da 171 köy yolu olumsuz hava koşulları yüzünden ulaşıma kapandı.

Kütahya`da kar yağışı Kütahya`nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.

Kütahya`da kar yağışı Domaniç ile Bursa`nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda, kar yağışı, sis ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kütahya`da kar yağışı Bölgede, Karayolları ekiplerince iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.

Kütahya`da kar yağışı Trafik ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Safranbolu`da kar yağışı Karabük`ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Safranbolu`da kar yağışı UNESCO Dünya Miras Listesi`ndeki Safranbolu ilçesinin Bağlar bölgesinde bulunan tarihi konakların çatıları beyaza büründü.

Safranbolu`da kar yağışı Karabük-Bartın kara yolunun bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi`nde de kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yolda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Bitlis`te kar Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği Bitlis`te, 257 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis`te kar Bitlis Belediyesi ve karayolları ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Bitlis`te kar Esnaf ve vatandaşlar da ev, iş yeri ve arabalarının üzerinde biriken kar yığınlarını temizledi.

Erzurum`da kar Erzurum`da akşam başlayarak sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Muş`ta kış Muş`ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.