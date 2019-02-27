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Türkiye

Yurtta kış

Yurdun dört bir yanında etkili olan kar yağışı, bir yandan hayatı olumsuz etkiledi bir yandan da ortaya renkli görüntüler çıkardı.

27.02.2019

Başkent`te kar yağışı
Ankara`da öğleden sonra başlayan kar yağışı, kısa süre etkili oldu.
Başkent`te kar yağışı
Başkent`te kar yağışı
Başkent`te kar yağışı
Başkent`te kar yağışı
Başkent`te kar yağışı
Kastamonu`da kar
Kastamonu`nun Abana ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Kastamonu`da kar
Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi`ndeki karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Kastamonu`da kar
Kar yağışından sokak hayvanları olumsuz etkilendi.
Kastamonu`da kar
Kastamonu`da kar
Kastamonu`da kar
Sakarya`da dolu ve kar yağışı
Sakarya`da, aniden bastıran dolunun ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Sakarya`da dolu ve kar yağışı
Sakarya kent merkezinde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Sakarya`da dolu ve kar yağışı
Serdivan ilçesinin yüksek kesiminde bulunan Sakarya Üniversitesi kampüsünde etkili olan dolu yağışını bazı öğrenciler telefonuna kaydetti. Bir süre etkili olan dolunun ardından kar yağışı başladı.
Sakarya`da dolu ve kar yağışı
Ayrıca, Hendek ilçe merkezinde de zaman zaman etkili olan kar yağışı sonucu, bin 725 metre yükseklikteki Dikmen Mahallesi`nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi metreyi buldu.
Sakarya`da dolu ve kar yağışı
Karasu ve Akyazı ilçelerinin yüksek kesimlerinde de zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.
Bolu Dağı`nda kar yağışı etkisini arttırdı
Anadolu otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkisini arttırdı.
Bolu Dağı`nda kar yağışı etkisini arttırdı
Bölgede, gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle Anadolu Otoyolu`nun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisi ile D-100 kara yolunun Abant kavşağı, Elmalık, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Bolu Dağı`nda kar yağışı etkisini arttırdı
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede, kara yolları ekipleri karla mücadele çalışması sürdürüyor.
Bolu Dağı`nda kar yağışı etkisini arttırdı
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşım normal seyrinde devam ediyor. Trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Bolu Dağı`nda kar yağışı etkisini arttırdı
Öte yandan Bolu kent merkezi ile doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük ve Abant Tabiat Parkı, Türkiye`nin önemli kış turizm bölgelerinden Kartalkaya Kayak Merkezi ve Yedigöller Milli Parkı bölgesinde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Ahlat`ta kar yağışı
Bitlis`in Ahlat ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Ahlat`ta kar yağışı
Gece saatlerinde etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
Ahlat`ta kar yağışı
Esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken, belediye ekipleri de mahalle ve ara sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ahlat`ta kar yağışı
Yağışla kentte güzel görüntüler de oluştu.
Ağrı`da kış
Ağrı`da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Ağrı`da kış
Özellikle yüksek kesimlerde tipinin de etkili olduğu Ağrı`da 171 köy yolu olumsuz hava koşulları yüzünden ulaşıma kapandı.
Kütahya`da kar yağışı
Kütahya`nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.
Kütahya`da kar yağışı
Domaniç ile Bursa`nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda, kar yağışı, sis ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kütahya`da kar yağışı
Bölgede, Karayolları ekiplerince iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.
Kütahya`da kar yağışı
Trafik ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Safranbolu`da kar yağışı
Karabük`ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Safranbolu`da kar yağışı
UNESCO Dünya Miras Listesi`ndeki Safranbolu ilçesinin Bağlar bölgesinde bulunan tarihi konakların çatıları beyaza büründü.
Safranbolu`da kar yağışı
Karabük-Bartın kara yolunun bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi`nde de kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, yolda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.
Bitlis`te kar
Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği Bitlis`te, 257 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Bitlis`te kar
Bitlis Belediyesi ve karayolları ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.
Bitlis`te kar
Esnaf ve vatandaşlar da ev, iş yeri ve arabalarının üzerinde biriken kar yığınlarını temizledi.
Erzurum`da kar
Erzurum`da akşam başlayarak sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Muş`ta kış
Muş`ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Muş`ta kış
Belediye ekipleri, kaldırımlardaki karları temizledi.
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