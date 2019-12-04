Yurt genelinde kar yağışı

Edirne Edirne`de gece yağan kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Edirne

Kars Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava Kars`ta da yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.

Kars

Kars Kars`ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kars Kar yağışı nedeniyle kuşlar yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Kars

Kars

Kars

Bursa Bursa`da, 1 Aralık`ta mevsimin ilk kar yağışının düştüğü Uludağ`ın Oteller Bölgesi gece yeniden beyaza büründü.

Bursa Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.

Bursa Kayak pistlerinin boş olduğu, telesiyejlerin çalıştırılmadığı Uludağ`da görevliler, greyderlerle kar temizleme çalışmasına devam ediyor.

Bursa Jandarma ekipleri de Uludağ Milli Parkı girişi ile Oteller Bölgesi arasında araçlarda kar lastiği denetimi yapıyor. Kar lastiği bulunmayan araçların otellerin bulunduğu alana doğru geçmesine izin verilmiyor.

Bursa

Bursa

Bursa

Bursa

Ardahan Ardahan kent merkezinde sabah erken saatlerden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.

Ardahan Kar yağışı ile birlikte vatandaşlar kar temizliğine başladı.

Ardahan

Ardahan

Kar Balkanlara açılan sınır kapısından girdi Edirne ve ilçelerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Edirne ve ilçeleri Balkanlara yakın köyler ve civarı, yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Edirne ve ilçeleri Bulgaristan`a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Edirne ve ilçeleri Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde yerini karla karışık yağmura bırakacağını belirtti.

Edirne ve ilçeleri Hamzabeyli köyünde yaşayan Mehmet Tunca, mevsimin ilk karının köyde sevinçle karşılandığını söyledi. Kar yağışının gece saatlerinde başladığını anlatan Tunca, "Yılın ilk karı yağdı. Her yer çok kuraktı. Yağış ekinlerimize de çok iyi geldi. Çok sevindik." dedi.

Edirne ve ilçeleri Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Osman Alaç ise tam zamanında gelen kar yağışına en çok torunlarının sevindiğini ifade etti. Kar yağışının bereketli olduğunu dile getiren Alaç, "Arkadaşlarla kar topu oynadık. Ekinlerimiz yağış nedeniyle kuraklık tehlikesinden kurtuldu. Çok sevinçliyiz." diye konuştu.

Bilecik Bilecik`in Bozüyük ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Bilecik Bilecik`te ise dün başlayan sağanak, sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Bilecik Bozüyük ve Pazaryeri ilçeleri ile Dodurga beldesinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Bilecik

Bilecik Bilecik`in Dodurga Beldesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Bilecik

Eskişehir Eskişehir kent merkezinde ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Eskişehir

Eskişehir

Eskişehir

Eskişehir

Eskişehir

Eskişehir Eskişehir`in Mihalıççık ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Eskişehir

Eskişehir

Erzurum Erzurum`da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum Soğuk hava nedeniyle ağaçların üzerinde buz oluştu.

Erzurum

Erzurum