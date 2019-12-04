Yurt genelinde kar yağışı

Soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Yurdun birçok yerinde kar yağışı etkili oldu.
04.12.2019
Edirne
Edirne`de gece yağan kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Edirne
Kars
Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava Kars`ta da yaşamı olumsuz etkiledi.
Kars
Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.
Kars
Kars
Kars`ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Kars
Kar yağışı nedeniyle kuşlar yiyecek bulmakta zorluk çekti.
Kars
Kars
Kars
Bursa
Bursa`da, 1 Aralık`ta mevsimin ilk kar yağışının düştüğü Uludağ`ın Oteller Bölgesi gece yeniden beyaza büründü.
Bursa
Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.
Bursa
Kayak pistlerinin boş olduğu, telesiyejlerin çalıştırılmadığı Uludağ`da görevliler, greyderlerle kar temizleme çalışmasına devam ediyor.
Bursa
Jandarma ekipleri de Uludağ Milli Parkı girişi ile Oteller Bölgesi arasında araçlarda kar lastiği denetimi yapıyor. Kar lastiği bulunmayan araçların otellerin bulunduğu alana doğru geçmesine izin verilmiyor.
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Ardahan
Ardahan kent merkezinde sabah erken saatlerden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.
Ardahan
Kar yağışı ile birlikte vatandaşlar kar temizliğine başladı.
Ardahan
Ardahan
Kar Balkanlara açılan sınır kapısından girdi
Edirne ve ilçelerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Edirne ve ilçeleri
Balkanlara yakın köyler ve civarı, yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Edirne ve ilçeleri
Bulgaristan`a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.
Edirne ve ilçeleri
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde yerini karla karışık yağmura bırakacağını belirtti.
Edirne ve ilçeleri
Hamzabeyli köyünde yaşayan Mehmet Tunca, mevsimin ilk karının köyde sevinçle karşılandığını söyledi.
Kar yağışının gece saatlerinde başladığını anlatan Tunca, "Yılın ilk karı yağdı. Her yer çok kuraktı. Yağış ekinlerimize de çok iyi geldi. Çok sevindik." dedi.
Edirne ve ilçeleri
Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Osman Alaç ise tam zamanında gelen kar yağışına en çok torunlarının sevindiğini ifade etti.
Kar yağışının bereketli olduğunu dile getiren Alaç, "Arkadaşlarla kar topu oynadık. Ekinlerimiz yağış nedeniyle kuraklık tehlikesinden kurtuldu. Çok sevinçliyiz." diye konuştu.
Bilecik
Bilecik`in Bozüyük ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Bilecik
Bilecik`te ise dün başlayan sağanak, sabah yerini kar yağışına bıraktı.
Bilecik
Bozüyük ve Pazaryeri ilçeleri ile Dodurga beldesinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Bilecik
Bilecik
Bilecik`in Dodurga Beldesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Bilecik
Eskişehir
Eskişehir kent merkezinde ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir`in Mihalıççık ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.
Eskişehir
Eskişehir
Erzurum
Erzurum`da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
Erzurum
Soğuk hava nedeniyle ağaçların üzerinde buz oluştu.