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10.11.2019 - 21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ilimizde 2023 noktada, 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız
10.11.2019 - 19:43
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı
10.11.2019 - 17:59
Tel Abyad’da PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
10.11.2019 - 17:38
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
10.11.2019 - 16:28
Tel Abyad'da sivillere bombalı araçla saldırı: 8 ölü
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Yurdun dört bir yanında Ulu Önder Atatürk'e saygı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında, 81 ilde anma programları düzenleniyor.
10.11.2019
Gaziantep
Tüm Türkiye`de Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün ebediyete intikal ettiği 09.05`te sirenler çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.
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Fotoğraf: AA
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