TRT Haber

Açık
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  10ºC
Açık

Yurdun dört bir yanında Ulu Önder Atatürk'e saygı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında, 81 ilde anma programları düzenleniyor.

10.11.2019

Gaziantep
Tüm Türkiye`de Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün ebediyete intikal ettiği 09.05`te sirenler çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.
Tekirdağ
Bartın
Kırıkkale
Kırklareli
Aydın
Amasya
Bolu
Kars
Kars
İzmir
Adana
Malatya
Osmaniye
Kilis
Giresun
Düzce
Kocaeli
Zonguldak
Antalya
Kayseri
Hatay
Hatay
Karabük
Yozgat
Kütahya
Eskişehir
Sakrya
Sakarya
Denizli
Gümüşhsne
Manisa
Sivas
Balıkesir
Kocaeli
Fotoğraf: AA
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER