Yunanistan'ın sahil kasabasında yangının izleri hala silinmedi

Atina`ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki sahil kasabası Mati`de büyük bir yangın çıktı.
Yerel halkın hayatı bu tarihte çok değişti.
Mati ve çevresinde 120 bin ağaç tahrip oldu. Bu gerçek, uydu fotoğraflarıyla daha iyi anlaşılıyor.
Halkın büyük bir çoğunluğu hükümetten tazminat aldı ancak evlerini yeniden inşa etme izinlerine geç kavuştu.
Medecins du Monde (Dünyanın Doktorları) adlı dernek, yangınlardan etkilenen bin 600`den fazla insan için ücretsiz terapi seansları düzenledi.
Yangının üzerinden 1 yıl geçse de kasabadan izleri silinmedi.