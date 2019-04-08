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Yunanistan'da göçmenlerle polis arasında arbede
Sosyal medyada Avrupa sınırlarının mültecilere açıldığı yönündeki haberlerin çıkmasıyla, Selanik yakınlarındaki Diavata kampının dışına toplanan göçmenler ile polis arasında arbede yaşandı.
08.04.2019
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kadar göçmenin Kuzey Makedonya sınırına hareket etmek istemesi üzerine polis müdahalede bulundu.
Olaylarda bazı çocukların da göz yaşartıcı gazdan etkilendiği görüldü.
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