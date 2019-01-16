"Yunan askerleri bizi ölüme terk etti"

Aydın`ın Kuşadası ilçesi açıklarında Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılan 46 düzensiz göçmen, Kuşadası Devlet Hastanesi`ndeki tedavilerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, burada çocuklara yeni kıyafet verip onlarla yakından ilgilendi.

Düzensiz göçmenlerin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sonrası yaptığı açıklamalar, son dönemde yoğunlaşan düzensiz göçmenlerin Yunanistan`dan geri itilmesi (push back) vakalarını yeniden gündeme getirdi.

Çocuklarıyla birlikte Avrupa`ya gitmek için umuda yolculuk yaptığını belirten 45 yaşındaki Iraklı Dena Fahir (fotoğrafta) açıklama yaptı. Çocuklarıyla birlikte Avrupa`ya gitmek için umuda yolculuk yaptığını belirten 45 yaşındaki Iraklı Dena Fahir, Kuşadası Davutlar kıyılarından lastik botla açıldıktan bir süre sonra yüzleri maskeli 3 Yunan askerinin bulunduğu bir sahil güvenlik botunun yanlarına geldiğini söyledi.

Botlarına Yunan askerleri tarafından ip bağlandığını anlatan Fahir, "Yunanlılar benzin deposunu kesip ip bağladılar. Yılan gibi hızlı bir şekilde sağla sola sürdüler. Neredeyse boğulacaktık. Onlara bağırdık, durmaları gerektiğini söyledik ama sanki insan değil taşla konuşuyorduk. Bir saatten fazla bizi sürüklediler. Bot sallanıyordu. Çok korktuk. Sonra Türk Sahil Güvenlik ekipleri geldi, hepimiz ölebilirdik. Türk Sahil Güvenliği bizim hayatımızı kurtardı. Bize yemek ve battaniye verdiler. Onlara çok müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Iraklı Ali Emin (fotoğrafta) açıklama yaptı. Iraklı Ali Emin, "Türk askeri olmasaydı donmuş olabilirdik" diyerek, Yunan askerlerinin bota ip bağlayarak döndürdüğünü, çocuklar ve kadınların bağrışlarına aldırış etmediklerini iddia etti.

Emin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yunan askerleri botumuza ip bağlayıp bizi döndürmeye başladı. Çocuklar ve kadınlar bağırıyordu ama onlardan biri sigara içip bizi izliyordu. Artık öleceğimizi düşündük, sesimizi kesmiştik. Bize doğru geldiler. Kurtaracaklar sandım ama yanımızdan geçip Yunanistan`a doğru gittiler. Sonra Türk askerlerini gördük. Helikopterle bizi arıyorlardı. El sallıyorduk. Açıkçası vazgeçip gidecekler diye düşündük çünkü son nefesimizi vermek üzereydik. Yunan askerleri bizi ölüme terk etti ama Allah Türk askerinden razı olsun gelip bizi kurtardılar."

Olay sırasında oğluyla birlikte suya düştüğünü anlatan 48 yaşındaki Manal Said Ayyad (fotoğrafta) açıklama yaptı. Olay sırasında oğluyla birlikte suya düştüğünü dile getiren 48 yaşındaki Manal Said Ayyad da Yunan askerlerinin kendilerini suyun içinde gördüğü halde yardım etmeyerek uzaklaştığını öne sürdü.

Gazze`den geldiğini aktaran Ayyad, "Oğlum hemofili hastası. Gazze`de tedavisi mümkün değil. Oğlumu tedavi ettirmek için Avrupa’ya gitmek istedim. Türkler`in bizi sevdiğini biliyorum. Türkiye halkı ve cumhurbaşkanının bizi çok sevdiğini biliyoruz. Dünyada sadece Türkiye cumhurbaşkanı Filistin`in yanında duruyor" diye konuştu.

Nur Fadıl (fotoğrafta) açıklama yaptı. Düzensiz göçmenlerden Nur Fadıl ise, "Yunan askerleriyle konuşmaya çalıştık ancak bizim yüzümüze hiç bakmadılar bile. Kendimizi bir anda dalgaların arasında bulduk. Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gelene kadar ölümle boğuşuyorduk" dedi.