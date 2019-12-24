Yumurta kabukları hünerli ellerinde sanata dönüşüyor

Tatvan`da açtığı karma sanat atölyesinde çalışma yürüten Hancı, bugüne kadar yaptığı birçok eserin yanı sıra şimdi de oyma sanatıyla yumurta kabuğunun üzerine figürler çizmeye başladı.

Hancı, bu sanatı gerçekleştirmek için üç ay önce evinde topladığı ve başka yerlerden getirttiği yumurta kabuklarını hünerli elleriyle ince işçilikten geçirerek üzerine değişik figürler işliyor.

Türkiye`de yumurta kabuğuna oyma sanatını uygulayan tek kadın olmanın haklı gururunu yaşayan Hanca, öğrendiği bu sanatı etrafındaki kadınlara da öğretiyor.

Hancı, aldığı siparişler ile üzerine logo ve değişik figürler işleyerek sanat eserine dönüştürdüğü yumurta kabuklarını ülkenin çeşitli illerine gönderiyor.

Hancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 ay önce merak ettiği bu sanatı gerçekleştirmek için araştırma yaptığını belirtti. Yaptığı araştırmalarda Türkiye`de yumurta sanatını icra eden çok fazla sanatçının olmadığını gördüğünü anlatan Hancı, şöyle konuştu: "Türkiye`de kadın olarak bu sanatı yapan ben tekim. 3 aylık çalışma sonucu yumurta kabuğu üzerine işleme yapmaya başladık. Çok güzel sonuçlar aldık. Kaz, hindi, devekuşu ve tavuk yumurtasını üzerine bir şeyler çizmeye başladım. Bunu başardığımı görünce yaygınlaştırmak istedim. Çalışmalarımız yoğun ilgi ve talep gördü. Türkiye Kaz Birliği`nden siparişler aldık. Bir hindinin, kazın etinden ve tüyünden ziyade yumurtalarının da sanata dönüştürülmesi onlar tarafından büyük ilgi gördü."

İnsanların artık farklı sanatlar dallarını öğrenmek istemesinden dolayı bu sanatın bölgede rağbet gördüğünü ifade eden Hancı, çevresindeki kadınlara da bu sanatı öğrettiğini aktardı. Hancı, "Devekuşu yumurtası çok nadir bulunuyor. Bu çalışmaları devekuşu yumurtalarında da yapıyoruz. Bu yumurtaların bırakıldığı yerlerde akrep, haşere ve örümcek ağı gibi şeyler olmuyor. Yumurtaları işledikten sonra lamba haline getirerek aksesuar yapıyoruz. Çok hassas olduğu için meşakkatli ve uzun sürüyor. Ciddi anlamda sipariş alıyoruz. Bunlardan gelir elde ediyoruz. Bu gelir çalışan kadınlara katkı oluyor." diye konuştu.