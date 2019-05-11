TRT Haber

11
Mayıs 2019
Cumartesi
Parçalı Bulutlu
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  16ºC
Parçalı Bulutlu

Yörük kadınları 500 yıllık mirası gün yüzüne çıkarıyor

Çanakkale'nin Çamkalabak Köyü'nde yaşayan 13 kadın, yok olmaya yüz tutan halı ve kilimleri orijinaline uygun dokuyor.

11.05.2019

Çanakkale`de "Kültürel Miras Anadolu - Dokuz Kat, Dokuz Renk, Dokuz Zaman Projesi" bu yıl hayata geçirildi.
Yörük kadınları, hazırlanan proje kapsamında 500 yıllık olduğu belirtilen el dokuma halı ve kilim mirasını gün yüzüne çıkarıyor.
Proje kapsamında 13 kadın, atölyeye dönüştürülen eski köy okulunda günde 8 saatlik eğitim çalışmasına katılıyor.
Kadınlar, halı ve kilimlerin yanı sıra yastık ve çantaları da sanatsal bakış açısıyla işliyor.
Yörük kadınların kültürel mirasa yaptıkları katkı, Çanakkale ve Türkiye`nin tanıtımına katkı sağlayacak
İşlenen motifler, yurt dışında "Fransa 104 Contemporary Art Center-Paris" sergisi ile Japonya`da "2019 Türkiye Yılı" sergisinde izlenime sunulacak.
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER