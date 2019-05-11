Yörük kadınları 500 yıllık mirası gün yüzüne çıkarıyor

Çanakkale`de "Kültürel Miras Anadolu - Dokuz Kat, Dokuz Renk, Dokuz Zaman Projesi" bu yıl hayata geçirildi.
Yörük kadınları, hazırlanan proje kapsamında 500 yıllık olduğu belirtilen el dokuma halı ve kilim mirasını gün yüzüne çıkarıyor.
Proje kapsamında 13 kadın, atölyeye dönüştürülen eski köy okulunda günde 8 saatlik eğitim çalışmasına katılıyor.
Kadınlar, halı ve kilimlerin yanı sıra yastık ve çantaları da sanatsal bakış açısıyla işliyor.
Yörük kadınların kültürel mirasa yaptıkları katkı, Çanakkale ve Türkiye`nin tanıtımına katkı sağlayacak
İşlenen motifler, yurt dışında "Fransa 104 Contemporary Art Center-Paris" sergisi ile Japonya`da "2019 Türkiye Yılı" sergisinde izlenime sunulacak.