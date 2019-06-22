Yörük bebekleri Avrupa'dan talep görüyor

3 yıl önce Sındırgı Yağcıbedir Yörükler Derneği`ni kuran kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş Yörük kültürünü yaşatmak için Yörük bebekleri yapmaya karar verdi.

Atölyede gözleme yapan, çıkrıkta ip saran, halı dokuyan ve sırtında çocuğuyla odun taşıyan kadın figürleri işleyerek bebekler üreten kadınlar, kimi zaman siparişlere yetişemiyor.

Tanesi 35-40 liradan alıcı bulan Yörük bebekleri, Türkiye`nin dört bir yanına gönderiliyor, ayrıca Avrupa`dan talep görüyor.