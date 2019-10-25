Yöresel lezzetler 3D teknolojisiyle buluştu

Bunun, gelecekteki gastronomi sektörünün ilk basamağı olacağına değinen Yatmaz, kalifiye personel açığının giderilmesi için de şeflere avantaj sağlayacak bir çalışma olduğunu bildirdi.

Yatmaz, Türk lezzetlerinin dünyaya açılması için görselliğin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Avrupa`da bu cihazın kullanıldığı çok az restoran var. Günlük 30-40 kadar müşteri alıp, bunlara özel sunumlar gerçekleştiriyorlar. Cihazın kendi içerisinde özel şekiller mevcut olmasına rağmen biz herhangi bir fotoğrafı atabiliyoruz. Şefin el becerisindeki sınırlamalar ortadan kalkıyor. İlerleyen zamanlarda bir restorana gittiğinizde, akıllı masada tek tuşla, kendi seçtiğiniz görsellerle lezzetleri harmanlayıp tabağınızı hazırlayabileceksiniz. Gastronomide çığır açacak bir çalışma."