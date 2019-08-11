Yıldızların altında yürüyüp güneşin doğuşunu izliyorlar

Tarifeli Zirve Tırmanışı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından 4 yıldır yaz aylarında düzenleniyor.
Gece yıldızlar eşliğinde zirveye tırmanmak ve ardından güneşin doğuşunu izlemek isteyen doğaseverler, hafta sonları bu etkinliğe katılıyor.
Profesyonel dağ rehberleri eşliğinde yapılan tırmanışa, genci ve yaşlısıyla her yaştan doğasever katılabiliyor.
Tekir bölgesinde toplanan katılımcılar, ilk olarak 2 bin 900 rakımlı Çobanini Kamp Alanı`nda konaklıyor.
Burada bir süre dinlenen katılımcılar gece saatlerinde tırmanışa başlarken yıldızlar eşliğinde yürüyüp güneşin doğuşunu zirvede izleme imkanı buluyor.