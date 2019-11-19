Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatrosu yılları fotoğraf karelerinde

Yıldız (sağda) Kenter ile kardeşi Müşfik Kenter`in de rol aldığı Fritz Schweiger`ın "Misafir" isimli oyunun kareleri bulunuyor.

Arşivde Yıldız Kenter`in DT arşivinde bulunan ve sahnelerdeki ilk yıllarında çekilmiş bir fotoğrafı da bulunuyor.

Yıldız Kenter ile kardeşi Müşfik Kenter`in 1957-1958 yıllarında birlikte rol aldıkları ve onları tiyatroseverlere sevdiren oyun Ladislas Fodor`un "Çöl Faresi" oyunu da arşivde yer alıyor.

Yıldız Kenter ile kardeşi Müşfik Kenter`in 1957-1958 yıllarında birlikte rol aldıkları ve onları tiyatroseverlere sevdiren oyun Ladislas Fodor`un "Çöl Faresi" oyunu da arşivde yer alıyor.

Arşivdeki fotoğraflarda, Yıldız Kenter`in başrolünde oynadığı ve 1956`da sahnelenen Abdülhak Hamit Tarhan`ın "Finten" oyunundan kareler de bulunuyor.

Arşivdeki fotoğraflarda, Yıldız Kenter`in başrolünde oynadığı ve 1956`da sahnelenen Abdülhak Hamit Tarhan`ın "Finten" oyunundan kareler de bulunuyor.

Somerset Maugham`ın 1953-1954 sanat sezonunda oynanan "Lady Frederick" oyunlarında Kenter`in sahnelerinden kareler arşivde yer alıyor.

Yıldız Kenter ile kardeşi Müşfik Kenter`in de rol aldığı Fritz Schweiger`ın "Misafir" isimli oyunun kareleri bulunuyor.

Kenter`in (solda) John Osborne`un 1958`de sahnelenen "Öfke" oyunun da başrolleri paylaştığı merhum oyuncu Tomris Oğuzalp (sağda) ile sahnesi de DT arşivinde bulunan fotoğraflardan bazıları.

Thornton Wilde`nin 1952`de sahnelenen "Ramak Kaldı" oyununda başrol oynayan Yıldız Kenter`in fotoğrafları arşivde bulunuyor.

Thornton Wilde`nin 1952`de sahnelenen "Ramak Kaldı" oyununda başrol oynayan Yıldız Kenter`in fotoğrafları arşivde bulunuyor.

1954-1955 sezonunda sanatseverlerle buluşan ve Kenter`in (solda) başrollerini usta oyuncu merhum Cüneyt Gökçer (sağda) ile paylaştığı Jean Anouilh`ın "Şatoya Davet" oyunundan bir fotoğraf da tiyatronun ilk yıllarına ışık tutuyor.