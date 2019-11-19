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Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatrosu yılları fotoğraf karelerinde

Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatroları (DT) çatısı altında Türk tiyatrosuna hizmet ettiği 11 yıl boyunca rol aldığı bazı oyunların fotoğrafları DT arşivinde yer alıyor.

19.11.2019

Yıldız (sağda) Kenter ile kardeşi Müşfik Kenter`in de rol aldığı Fritz Schweiger`ın "Misafir" isimli oyunun kareleri bulunuyor.
Arşivde Yıldız Kenter`in DT arşivinde bulunan ve sahnelerdeki ilk yıllarında çekilmiş bir fotoğrafı da bulunuyor.
Yıldız Kenter ile kardeşi Müşfik Kenter`in 1957-1958 yıllarında birlikte rol aldıkları ve onları tiyatroseverlere sevdiren oyun Ladislas Fodor`un "Çöl Faresi" oyunu da arşivde yer alıyor.
Yıldız Kenter ile kardeşi Müşfik Kenter`in 1957-1958 yıllarında birlikte rol aldıkları ve onları tiyatroseverlere sevdiren oyun Ladislas Fodor`un "Çöl Faresi" oyunu da arşivde yer alıyor.
Arşivdeki fotoğraflarda, Yıldız Kenter`in başrolünde oynadığı ve 1956`da sahnelenen Abdülhak Hamit Tarhan`ın "Finten" oyunundan kareler de bulunuyor.
Arşivdeki fotoğraflarda, Yıldız Kenter`in başrolünde oynadığı ve 1956`da sahnelenen Abdülhak Hamit Tarhan`ın "Finten" oyunundan kareler de bulunuyor.
Somerset Maugham`ın 1953-1954 sanat sezonunda oynanan "Lady Frederick" oyunlarında Kenter`in sahnelerinden kareler arşivde yer alıyor.
Yıldız Kenter ile kardeşi Müşfik Kenter`in de rol aldığı Fritz Schweiger`ın "Misafir" isimli oyunun kareleri bulunuyor.
Kenter`in (solda) John Osborne`un 1958`de sahnelenen "Öfke" oyunun da başrolleri paylaştığı merhum oyuncu Tomris Oğuzalp (sağda) ile sahnesi de DT arşivinde bulunan fotoğraflardan bazıları.
Thornton Wilde`nin 1952`de sahnelenen "Ramak Kaldı" oyununda başrol oynayan Yıldız Kenter`in fotoğrafları arşivde bulunuyor.
Thornton Wilde`nin 1952`de sahnelenen "Ramak Kaldı" oyununda başrol oynayan Yıldız Kenter`in fotoğrafları arşivde bulunuyor.
1954-1955 sezonunda sanatseverlerle buluşan ve Kenter`in (solda) başrollerini usta oyuncu merhum Cüneyt Gökçer (sağda) ile paylaştığı Jean Anouilh`ın "Şatoya Davet" oyunundan bir fotoğraf da tiyatronun ilk yıllarına ışık tutuyor.
Richard Nash`ın "Yağmurcu" oyunlarında Yıldız Kenter`in sahneleri karelere yansıyor.
Fotoğraf: AA
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